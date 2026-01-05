Il Primo Ministro danese: Trump interrompa le sue minacce sulla Groenlandia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Mette Frederiksen, Primo Ministro danese, reagendo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'acquisto o l'annessione dell'isola di Groenlandia, ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di possedere o annettere nessuno dei tre territori dipendenti dal Regno di Danimarca e devono astenersi da ogni minaccia e pressione illegale.

Il Presidente degli Stati Uniti, in un'intervista odierna con The Atlantic, ha dichiarato che dopo il Venezuela, gli Stati Uniti hanno bisogno anche della Groenlandia. Ha sottolineato che Caracas potrebbe non essere l'ultimo Paese vittima dell'intervento di Washington.

Gli analisti ritengono che questa posizione sia un altro esempio dell'approccio di pressione e interventismo di Washington nelle regioni sensibili e strategiche del mondo.