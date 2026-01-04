L'entusiasmo di Netanyahu per l'aggressione militare statunitense contro il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Quds News Network, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'aggressione militare contro il Venezuela e il rapimento di Nicolás Maduro e sua moglie.

Secondo il rapporto, Netanyahu, apparentemente euforico per l'aggressione del suo padrone Trump, gli ha inviato un messaggio dicendo: "Presidente Trump, mi congratulo con lei per la sua leadership audace e storica per la libertà e la giustizia".

Il primo ministro del regime di occupazione, continuando a compiacere Trump, ha aggiunto: "Saluto la sua ferma determinazione e l'esecuzione magistrale dei suoi coraggiosi soldati".

L'accoglienza di Netanyahu verso l'aggressione statunitense avviene mentre il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato uno dei principali sostenitori del popolo palestinese e un accanito oppositore dell'occupazione sionista in Palestina.