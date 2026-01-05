Leader della Corea del Nord: Necessario rafforzare la deterrenza nucleare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa statale nordcoreana (KCNA), il leader Kim Jong-un ha annunciato che i recenti sviluppi sulla scena internazionale impongono al Paese di potenziare le proprie forze di deterrenza nucleare.

Egli ha affermato: "Il rafforzamento delle forze di deterrenza nucleare è essenziale a causa della recente crisi geopolitica e della complessità della situazione internazionale."

Parlando durante un'esercitazione militare, il leader nordcoreano ha aggiunto: "L'obiettivo di questa esercitazione è valutare il livello di prontezza al combattimento del sistema missilistico ipersonico, nonché misurare l'efficacia e la mobilità delle forze di deterrenza della Corea del Nord."

Secondo il rapporto, i missili ipersonici, lanciati dalla zona di Ryongsong a Pyongyang verso nord-est, hanno colpito obiettivi a una distanza di mille chilometri nel Mar del Giappone.