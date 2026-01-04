Russia e Bielorussia chiedono l'immediato ritorno di Maduro e sua moglie in Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today (RT), il Ministero degli Affari Esteri russo ha dichiarato: "Mosca e Minsk condannano l'aggressione statunitense contro il Venezuela, che rappresenta una palese violazione del diritto internazionale."

Successivamente, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo bielorusso hanno sottolineato: "È necessaria l'immediata liberazione di Nicolás Maduro, il legittimo presidente del Venezuela, e di sua moglie, e il loro ritorno nel Paese."

Lavrov e il suo omologo bielorusso, Maksim Ryzhenkov, hanno inoltre ribadito "l'importanza di accelerare la creazione delle condizioni necessarie per risolvere la crisi venezuelana attraverso il dialogo".

Queste dichiarazioni giungono dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi che il suo Paese ha condotto con successo un massiccio attacco contro il Venezuela, sostenendo di aver arrestato Nicolás Maduro e sua moglie; un'azione che ha suscitato un'ampia reazione e opposizione a livello internazionale.