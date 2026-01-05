Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha sottolineato che il rapimento del presidente venezuelano da parte degli Stati Uniti non ha nulla a che fare con il traffico di droga, ma è solo una questione di petrolio, e i funzionari americani lo hanno ammesso apertamente.

In risposta alle parole di Trump secondo cui gli Stati Uniti assumeranno la gestione del Venezuela, ha aggiunto che l'America non può governare il Venezuela a distanza.

Medvedev ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero avere intenzione di ripetere questa operazione nei confronti del regime di Kiev.

Egli ha poi affermato che le azioni degli Stati Uniti verso il Venezuela sono illegali, ma allo stesso tempo in linea con le costanti politiche di Washington volte a dominare le risorse di altri paesi. Questo problema si manifesta anche per quanto riguarda le rare risorse minerarie dell'Ucraina.