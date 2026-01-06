  1. Home
Ex alto ufficiale francese: "L'Ucraina non è in grado di sconfiggere la Russia"

L'ex Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi ha dichiarato che l'Ucraina non può vincere militarmente contro la Russia e deve muoversi verso la pace.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Pierre de Villiers, ex Capo di Stato Maggiore dell'esercito francese, ha affermato: "È chiaro che l'Ucraina non è in grado di ottenere una vittoria militare sulla Russia."

Egli ha sottolineato che per questo motivo le parti in conflitto devono procedere verso una pace giusta e risolvere le dispute territoriali attraverso il dialogo. L'ex alto ufficiale ha tuttavia ritenuto necessario fornire garanzie sufficienti all'Ucraina per prevenire la ripresa delle ostilità.

De Villiers ha aggiunto: "Spero che i negoziati di pace per l'Ucraina vadano a buon fine, poiché non esiste una soluzione militare a questo conflitto."

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva assicurato che Mosca rispetterà pienamente qualsiasi accordo sulla fine del conflitto e che sono necessarie garanzie di sicurezza sia per la Russia che per l'Ucraina.

