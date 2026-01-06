Cina: "Le azioni degli Stati Uniti minacciano la pace e la sicurezza a livello internazionale"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il vice rappresentante cinese all'ONU ha affermato nella riunione di lunedì: "Pechino condanna fermamente le azioni unilaterali illegali degli Stati Uniti."

Il rappresentante di Pechino ha aggiunto: "Washington ha dato priorità alla propria influenza rispetto al multilateralismo e all'azione militare rispetto agli sforzi diplomatici. Le azioni di Washington minacciano la pace e la sicurezza in America Latina e nel mondo."

Egli ha poi aggiunto che Pechino è profondamente scioccata dall'aggressione statunitense contro il Venezuela e dal sequestro del suo presidente legittimamente eletto, condannando con forza le azioni unilaterali, illegali e prepotenti degli Stati Uniti.