Richiesta di indagine sull'incidente davanti a una moschea negli Stati Uniti come crimine d'odio religioso

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - il Consiglio per le Relazioni Islamico-Americane, sezione del Connecticut (CAIR-CT), ha chiesto alle autorità statali di indagare su un incidente avvenuto di fronte a una moschea a Stamford come un crimine d'odio religioso.

Secondo l'organizzazione, ieri un uomo ha fermato la sua auto di fronte al Centro Culturale Islamico di New York a Stamford, gridando slogan anti-islamici e insulti al Profeta dell'Islam (la pace sia su di lui) alle famiglie che tornavano dalla preghiera. Questo comportamento, che è avvenuto anche in presenza di bambini, è stato descritto come un "attacco verbale mirato" per creare paura nella comunità musulmana.

Il Consiglio per le Relazioni Islamico-Americane, sezione del Connecticut, ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede un aumento delle pattuglie di polizia intorno alle moschee locali e incoraggia le persone a denunciare casi simili. Il consiglio ha sottolineato che tali comportamenti minacciano la sicurezza e la tranquillità dei musulmani.

Il vice capo della polizia di Stamford ha annunciato che l'incidente è stato segnalato domenica ed è stato deferito all'unità crimini maggiori. Secondo lui, gli agenti stanno esaminando le immagini registrate e parlando con i testimoni, e le indagini sono in corso con serietà.