Inizio del processo di ritiro completo delle truppe americane da Baghdad a Erbil a settembre

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - una fonte governativa irachena ha annunciato che le truppe statunitensi inizieranno il loro ritiro completo da Baghdad a partire dal prossimo settembre (2025) e si sposteranno verso Erbil, la capitale della regione del Kurdistan iracheno.

Secondo Al-Sumaria News, citando la fonte, le forze della coalizione internazionale si ritireranno dalla base di Ain al-Asad, dall'aeroporto di Baghdad e dal quartier generale del comando delle operazioni congiunte e si trasferiranno a Erbil.

La fonte ha spiegato che il processo di ritiro delle truppe avverrà a settembre e sarà attuato nel quadro di un accordo tra Baghdad e Washington.

Ha aggiunto che gli istruttori militari americani rimarranno in Iraq e la loro presenza non è collegata al ritiro delle forze della coalizione.

Al-Sumaria News ha anche ricordato che in precedenza erano stati pubblicati rapporti sull'inizio del trasferimento di attrezzature americane dalla base di Ain al-Asad nell'Iraq occidentale. Questo passo rientra nell'ambito dell'accordo tra Baghdad e Washington per porre fine alla missione della coalizione internazionale. Secondo questo accordo, le truppe statunitensi rimarranno solo a Erbil e nel nord dell'Iraq fino a settembre 2026.

Va notato che a partire da gennaio 2024 è stato istituito un Comitato Militare Superiore Congiunto tra l'Iraq e la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti per rivedere la missione della coalizione nella lotta contro l'ISIS.

Nella dichiarazione dell'ufficio stampa del primo ministro iracheno, pubblicata all'epoca, era stato sottolineato: "La fine della missione militare della coalizione internazionale contro l'ISIS, dopo un decennio dal suo inizio e il raggiungimento di grandi risultati, sarà affidata a esperti militari, con la cooperazione e la partecipazione delle forze di sicurezza e militari irachene".