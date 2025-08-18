Critiche ai messaggi anti-islamici di un alto funzionario dello stato del Texas

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - il presidente della Commissione per i servizi funebri del Texas ha affrontato un'ondata di critiche per aver inviato messaggi islamofobici durante l'esame del caso della moschea di East Plano.

I rapporti indicano che Christine Tipps, il presidente della commissione, nelle sue comunicazioni con l'allora direttore esecutivo Scott Bingham, ha inviato immagini da una rete estremista pro-sionista che presentava il Corano come un testo violento e una minaccia per i non musulmani. Ha anche inviato un video di uno YouTuber estremista che definiva la moschea di East Plano una minaccia per la società americana.

Questi messaggi sono stati inviati mentre la commissione stava esaminando una denuncia contro la moschea. Alla fine, il centro islamico è stato prosciolto da ogni accusa.

In uno dei messaggi, Bingham, all'epoca direttore esecutivo della commissione, in risposta al contenuto anti-islamico, ha scritto: "È difficile essere pazienti quando l'odio viene insegnato." Tipps ha risposto: "Sono d'accordo!"

La pubblicazione di queste comunicazioni ha sollevato seri interrogativi sull'imparzialità e sulle prestazioni della commissione statale in Texas. Gli attivisti musulmani hanno definito questa azione un esempio di discriminazione e hanno chiesto un'indagine trasparente sulla questione.