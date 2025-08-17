Rapporto ebraico sul fallimento dell'esercito di occupazione e la "rivoluzione tranquilla" di Eyal Zamir

Secondo il quotidiano ebraico Maariv, "la rivoluzione tranquilla del capo di stato maggiore dell'esercito di occupazione è in corso".

Secondo Maariv, per quanto l'esercito di occupazione possa sembrare "forte e agguerrito a Gaza, in Iran e in Cisgiordania", non si è preparato per l'ondata di caldo nelle sue basi di addestramento.

Il rapporto afferma che "l'esercito israeliano ha subito una rivoluzione tranquilla negli ultimi giorni", dato che "dopo anni di riduzione delle risorse e del personale nelle tradizionali unità da campo - forze corazzate, genio militare, difesa dei confini, brigate di fanteria, intelligence sul campo, brigata di soccorso, comando del fronte interno e altre unità - la guerra delle 'spade di ferro' (la guerra di Gaza) ha riportato all'esercito israeliano la consapevolezza che un esercito forte che vince le guerre non è solo un esercito basato su unità speciali o sull'unità 8200, sulle unità cibernetiche e tecnologiche o solo sull'aeronautica".

Il rapporto sottolinea che "queste unità, per quanto buone, sono un guscio complementare per le operazioni militari principali. L'esercito ha bisogno delle formiche laboriose che portano avanti l'esercito: paracadutisti, brigate di fanteria, brigate corazzate e artiglieria, insieme alle brigate del genio e dell'intelligence sul campo che gestiscono la routine di combattimento su tutti i fronti: dai confini del Libano e della Siria alla Cisgiordania e, naturalmente, la battaglia in corso nella Striscia di Gaza che continua da quasi due anni."

Il rapporto aggiunge: "Dopo che i battaglioni e le brigate delle forze di terra sono stati chiusi negli ultimi due decenni, l'esercito israeliano ha ora capito che le forze di terra devono tornare al centro dell'attenzione dell'esercito."

Il rapporto ha indicato che "in un processo accelerato, l'esercito sta aumentando e persino raddoppiando i ranghi nel sistema di campo, con l'obiettivo di aumentare il numero di unità e sistemi in diversi cicli di reclutamento in modo da consentire loro di affrontare le sfide dei prossimi anni: i confini riaperti con la Siria e il Libano, l'attenzione al confine con la Giordania e la battaglia in corso a Gaza."

Tuttavia, nell'attuale ciclo di reclutamento, anche se il numero di soldati inviati alle basi di addestramento in alcune unità - come la base corazzata di Shizafon, la base di difesa dei confini di Sayarim, la base del genio militare di Bahalats e le basi di addestramento delle brigate di fanteria delle brigate Golani, Nahal, Givati e Kfir - è aumentato o raddoppiato, l'esercito israeliano non è in realtà riuscito a creare le infrastrutture per adattarsi a questo aumento.

Secondo il rapporto, nella maggior parte delle basi di addestramento, la direzione della tecnologia e della logistica è stata costretta a trovare soluzioni creative come edifici temporanei climatizzati, strutture a tenda climatizzate e altro ancora. Pertanto, mercoledì, con temperature che raggiungevano i 50 gradi Celsius all'ombra, i sistemi elettrici nella base di Sayarim e nella maggior parte delle altre basi sono crollati, i pannelli elettrici sono bruciati e centinaia o addirittura migliaia di condizionatori d'aria si sono guastati mentre i soldati cercavano di far fronte alle insolite ondate di caldo.

Il rapporto ha indicato che "l'aria condizionata non è l'unico problema. La direzione della tecnologia e della logistica ha difficoltà a costruire edifici permanenti aggiuntivi e a fornire le infrastrutture necessarie per l'aumento del numero di soldati. Non è nemmeno in grado di tenere il passo con la velocità delle razioni alimentari fornite a queste unità".

Maariv ha spiegato nel suo rapporto che "la direzione della tecnologia e della logistica non è sola ad affrontare questo cambiamento. Anche la burocrazia militare sta aggravando il problema: nell'esercito israeliano, stanno cercando di convincere i rabbini militari che la riparazione delle linee elettriche crollate a Sayarim è un'operazione di 'salvataggio' e che ai lavoratori a contratto dovrebbe essere permesso di lavorare di sabato.

Allo stesso tempo, hanno difficoltà a convincere l'unità medica militare a trovare modi innovativi per fornire cibo caldo e cotto ai militari nelle aree di addestramento e non accontentarsi di pasti da combattimento freddi al mattino, a mezzogiorno e alla sera."

Il rapporto ha anche indicato che l'esercito non è in grado di avviare l'aria condizionata nella base di Sayarim o di portare cibo caldo a base di carne ai militari nelle aree di addestramento.

"Avi Ashkenazi", il corrispondente militare del quotidiano, ha chiesto al capo di stato maggiore "Eyal Zamir" di sfidare i comandanti (sbattendo il pugno sul tavolo e chiedendo spiegazioni ai comandanti - non perché sia successo, ma perché non fossero preparati a prevenire il guasto tecnico).