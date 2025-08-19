Risposta del Comitato Direttivo Ambientale dei Seminari Sciitici alle sciocchezze di Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (as) - Abna -, il Comitato Direttivo Ambientale dei Seminari Sciitici ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle sciocchezze di Benjamin Netanyahu, il capo della banda criminale del regime sionista, riguardo alla questione dell'acqua in Iran.

Il testo della dichiarazione del Comitato indirizzata al popolo iraniano è il seguente:

Cari e civili Costruttori dell'Iran; Salve, Di recente abbiamo assistito alle dichiarazioni vuote e infondate dei leader del regime sionista contro la Repubblica Islamica dell'Iran riguardo alla questione dell'acqua. Queste affermazioni nascono dall'incapacità e dalla disperazione nell'affrontare le crisi interne del regime che uccide i bambini, e vengono fatte mentre i territori occupati stanno vivendo una situazione di stress idrico più grave dell'Iran.

I territori occupati hanno una superficie inferiore a un sessantesimo dell'Iran; ma dall'occupazione da parte di questo regime criminale, il "fiume Giordano" e il "lago di Hula" si sono prosciugati e questo regime non è riuscito a ripristinare il "Mar Morto" e il "Lago di Tiberiade". Pertanto, è meglio che i suoi leader corrotti smettano di fantasticare di aiutare una nazione grande e antica come l'Iran.

L'Iran islamico, con un approccio equo, cerca di soddisfare il fabbisogno idrico di tutte le regioni del paese, mentre il regime sionista ha usurpato le risorse idriche dai palestinesi e dai residenti originari del territorio e le ha messe a disposizione dei coloni usurpatori, e ora da mesi ha esposto il popolo oppresso e resistente di Gaza a una morte crudele a causa della sete e della fame. Inoltre, questo regime usurpatore, avviando numerose guerre, ha anche acquisito le risorse idriche dei paesi vicini. Come può ora ingannevolmente cercare di ingannare il popolo saggio dell'Iran?

Gli iraniani, con una civiltà di diverse migliaia di anni, sono il popolo più saggio che sa e può adattarsi allo stress idrico in questa terra; se non si lasciano ingannare dall'immagine del miraggio che i nemici e gli ignoranti creano e scelgono la via dell'indipendenza. Un esempio di queste ricette sbagliate che hanno causato la siccità e la subsidenza del suolo in Iran durante il buio periodo di dipendenza e dominazione del regime Pahlavi è stato il piano americano "Point Four Truman" e il piano israeliano "Sviluppo della Pianura di Qazvin"; piani che, con la presenza di centinaia di esperti americani e israeliani, hanno avviato e, purtroppo, istituzionalizzato la perforazione di pozzi profondi e il cambiamento del modello agricolo basato su un clima secco in un'agricoltura mediterranea in questa terra!

Ma dopo la Rivoluzione Islamica, l'Iran ha raggiunto notevoli risultati nei sistemi moderni di stoccaggio e trasferimento dell'acqua, irrigazione superficiale e sotterranea (permeabile), trattamento e riciclo delle acque reflue e desalinizzazione, ed è ora considerato uno dei paesi produttori e persino esportatori di queste attrezzature.

Il più grande impianto di desalinizzazione terrestre del mondo è stato progettato da specialisti iraniani e costruito nella provincia del Sistan e Baluchistan. Questo impianto di desalinizzazione ha una capacità di purificazione di 100.000 metri cubi di acqua al giorno. Le più lunghe condutture d'acqua del mondo sono anche legate al trasferimento di acqua dagli impianti di desalinizzazione all'altopiano centrale dell'Iran. L'Iran ha anche programmi completi per lo sviluppo di impianti di desalinizzazione solare.

L'Iran islamico è uno dei pionieri nel mondo nella gestione integrata dei bacini idrici. Una pianificazione completa per la conservazione delle risorse idriche, il controllo delle inondazioni e l'uso ottimale delle risorse idriche è in atto sotto forma di progetti come la gestione biologica dei bacini idrici e la piantagione di vegetazione per la conservazione simultanea di acqua e suolo, la costruzione di dighe di terra e sotterranee, pozzi di ricarica delle falde acquifere e lo sviluppo di fiumi sotterranei (qanats). Questo approccio scientifico e completo ha portato a un uso sostenibile delle risorse idriche.

La crisi idrica a livello globale ha le sue radici nel riscaldamento globale, nell'evaporazione delle risorse idriche, nei modelli di produzione e consumo errati e nello spreco. Indubbiamente, il nostro grande popolo, con il sostegno degli insegnamenti islamici, della scienza e della tecnologia e delle esperienze della sua gloriosa civiltà, si libererà di questo stress idrico e, con una grande decisione di correggere i metodi di utilizzo dell'acqua e l'approccio alla questione dell'acqua e dell'ambiente, non permetterà che venga utilizzata come fattore di crisi e trasformerà questa minaccia in un punto di potere e prosperità per il paese.

A differenza del regime sionista che ha trasformato le risorse idriche in fonte di tensione e conflitto, l'Iran islamico è pronto per una cooperazione costruttiva con i paesi della regione e del mondo islamico nella gestione delle risorse e nel trasferimento delle tecnologie idriche.

Infine, chiediamo a Dio Onnipotente la vittoria del popolo iraniano nel superare saggiamente queste avversità.

Comitato Direttivo Ambientale dei Seminari Sciitici