L'incidente dell'8 Shahrivar, un chiaro esempio di terrorismo organizzato sostenuto dagli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Hujjat al-Islam "Asghar Asghari" ha dichiarato oggi, domenica 17 agosto 2025, in una riunione consultiva e di pianificazione per la commemorazione dei martiri della Settimana del Governo, Rajaei e Bahonar, riferendosi all'anniversario del ritorno dei prigionieri di guerra nella patria islamica il 17 agosto, che "questo giorno e anche il ricordo di tutti i martiri della Rivoluzione Islamica e della Sacra Difesa dovrebbero essere sempre commemorati".

Ha aggiunto che "nelle prossime settimane si terranno diversi programmi nella provincia, il più importante dei quali è l'occasione dell'8 Shahrivar, che commemora il martirio di due personalità eccezionali e popolari della Rivoluzione Islamica, i martiri Mohammad Ali Rajaei e Mohammad Javad Bahonar. Questi due martiri di alto rango erano simboli di semplicità, populismo, gestione devota e rivoluzionaria, e l'incidente terroristico dell'esplosione dell'ufficio del primo ministro nel 1360 (1981), che ha portato al loro martirio, è stato un chiaro esempio di terrorismo organizzato e del sostegno diretto degli Stati Uniti, il principale nemico della nazione iraniana".

Il capo del Consiglio di Coordinamento della Propagandistica Islamica del Mazandaran ha affermato che "questo crimine faceva parte dei progetti permanenti dei nemici per frenare la Rivoluzione Islamica attraverso il terrore e la destabilizzazione" e ha aggiunto che "oltre a questa occasione, anche il Giorno di Dio (Youmullah) 17 Shahrivar ha un'importanza speciale, essendo uno degli eventi più importanti nella storia della Rivoluzione Islamica".

Asghari ha continuato: "Questa rivolta, con il sacrificio e la resistenza del popolo, ha scosso le fondamenta del regime Pahlavi e il martirio di un gran numero di nostri cari connazionali in Piazza Jaleh a Teheran è stato un punto di svolta nel corso della Rivoluzione".

Ha aggiunto: "L'Imam Khomeini (r.a.) ha chiamato questo giorno Youmullah e ha sottolineato la necessità di commemorarlo, e l'importanza di queste occasioni risiede nel mantenere l'anello di resistenza della nazione iraniana, che oggi è diventato un modello di resistenza nel mondo".

Il capo del Consiglio di Coordinamento della Propagandistica Islamica del Mazandaran ha fatto riferimento alla continuazione delle politiche anti-iraniane dei nemici e ha detto: "Negli anni '60, quando l'assassinio di personalità rivoluzionarie si intensificò, oggi queste politiche vengono perseguite sotto forma di guerra ibrida, attacchi informatici e guerra psicologica e mediatica contro la nazione iraniana".

Asghari ha precisato: "La guerra imposta di 12 giorni è stata un chiaro esempio di queste pressioni, durante le quali centinaia di connazionali, tra cui donne, bambini, soccorritori, scienziati nucleari e comandanti militari, sono stati martirizzati".

Ha aggiunto: "Queste azioni mostrano la continua malvagità dell'arroganza globale, che continua a minacciare la nobile nazione iraniana, e l'oppressione e i crimini del regime sionista a Gaza, che continuano da quasi due anni, sono un altro esempio di questa violenza".

Il capo del Consiglio di Coordinamento della Propagandistica Islamica del Mazandaran ha sottolineato che "la guerra di 12 giorni non era solo una battaglia militare" e ha detto: "Questa guerra era un'espressione della combinazione di guerre militari, informatiche, mediatiche e psicologiche contro la nazione iraniana, che sono state neutralizzate dalla resistenza intelligente e dall'unità del popolo".

Asghari ha commemorato i martiri Rajaei, i martiri del 17 Shahrivar e i martiri della guerra imposta e ha dichiarato: "Dobbiamo sempre mantenere vivo il ricordo dei martiri del servizio e del sacrificio, e i martiri della Settimana del Governo sono tra queste persone care che hanno camminato su questo percorso glorioso".

Ha continuato: "Nella riunione di ieri con i direttori generali dell'ufficio del governatore e il segretario della sede della Settimana del Governo, è stato deciso di tenere un evento significativo e completo nel centro della provincia l'8 Shahrivar".

Il capo del Consiglio di Coordinamento della Propagandistica Islamica del Mazandaran ha detto: "Questo programma includerà sezioni culturali e cerimonie in cui, oltre a commemorare la memoria dei martiri, saranno presentati al popolo i risultati del governo nell'ultimo anno e i successi del sistema negli ultimi quarantasette anni".

Asghari ha affermato che "questa cerimonia è un'opportunità per informare il popolo sull'importanza della resistenza e del sacrificio" e ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è rafforzare l'unità nazionale, diffondere il discorso del sacrificio, della resistenza e del servizio onesto tra le nuove generazioni, nonché condannare il sistema di dominio e smascherare il volto terroristico del governo degli Stati Uniti e del regime sionista".

Ha concluso esprimendo la speranza che "con la guida del Leader Supremo e la partecipazione di tutte le istituzioni, questi programmi si svolgeranno bene e il percorso dei martiri continuerà, in modo che la nazione iraniana possa continuare a camminare sulla via della resistenza e del progresso".