Israele intende inviare aiuti urgenti al Sud Sudan

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (as) - Abna -, il regime israeliano ha annunciato di voler inviare nuovi aiuti al Sud Sudan, un paese che alcuni rapporti dei media hanno menzionato come una delle possibili destinazioni per il trasferimento forzato di palestinesi dalla Striscia di Gaza.

Il Ministero degli Esteri del regime israeliano, in un comunicato diffuso dalla radio dell'esercito di questo regime, ha dichiarato: "Israele fornirà aiuti umanitari urgenti al Sud Sudan in seguito all'epidemia di colera iniziata a settembre 2024".

I media ufficiali di questo regime hanno anche riferito che Israele ha deciso di inviare aiuti umanitari urgenti al Sud Sudan, tra cui attrezzature mediche, dispositivi per la purificazione dell'acqua e pacchetti alimentari, sotto la supervisione di "Gideon Sa'ar", il Ministro degli Esteri israeliano.

Questa mossa arriva mentre il regime israeliano ha chiuso tutti i valichi che portano a Gaza dal 2 marzo scorso, impedendo l'ingresso di qualsiasi aiuto umanitario; un'azione che ha causato carestia nella regione, mentre i camion di aiuti rimangono ammassati ai confini e solo una piccola quantità di aiuti è stata autorizzata a entrare, non sufficiente a soddisfare nemmeno le esigenze minime dei palestinesi.

Una settimana fa, alcuni rapporti dei media internazionali hanno rivelato che il governo del Sud Sudan aveva inizialmente accettato la richiesta del regime israeliano di accogliere i palestinesi di Gaza sul proprio territorio; un accordo che sarebbe stato fatto in cambio di investimenti israeliani. Tuttavia, il governo del Sud Sudan ha immediatamente smentito questa affermazione e ha dichiarato che un tale accordo non esiste.

In questo contesto, "Sharen Haskel", vice ministro degli Esteri del regime israeliano, ha visitato Juba la scorsa settimana e ha incontrato il presidente del Sud Sudan, "Salva Kiir". Anche "Monty Semaya Komba", ministro degli Esteri del Sud Sudan, ha visitato Gerusalemme il 29 luglio scorso e ha incontrato Gideon Sa'ar. Durante questo viaggio, ha anche visitato gli insediamenti israeliani nel nord della Cisgiordania occupata.

D'altra parte, gli attacchi e l'assedio del regime israeliano dal 7 ottobre 2023 ad oggi hanno portato alla morte di 61.944 palestinesi e al ferimento di 155.886 persone – principalmente donne e bambini. Inoltre, più di 9.000 persone sono disperse e centinaia di migliaia sono state sfollate, e la carestia ha causato la morte di 258 persone – tra cui 110 bambini.

Il Sud Sudan, che si è separato dal Sudan nel 2011, è ancora alle prese con l'instabilità. La guerra civile nel paese tra il 2013 e il 2018 tra i sostenitori del presidente del Sud Sudan, "Salva Kiir", e il suo rivale, "Riek Machar", ha causato la morte di circa 400.000 persone e lo sfollamento di 4 milioni di persone.