Iran: L'ONU e il Consiglio di Sicurezza condannino l'attacco terroristico in Sistan e Baluchistan

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), Amir-Saeid Iravani, ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha aggiunto in una lettera di venerdì al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza: "Facendo seguito alla mia lettera del 28 luglio 2025 (A/79/978-S/2025/489), desidero richiamare la vostra immediata attenzione su un altro atroce attacco terroristico perpetrato dal gruppo armato terroristico 'Jaish al-Adl' nella Repubblica Islamica dell'Iran."

Iravani ha aggiunto: "Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 22 agosto, nella regione di Daman, nella contea di Iranshahr, provincia di Sistan e Baluchistan, i terroristi armati di Jaish al-Adl hanno assalito due veicoli che trasportavano agenti di polizia iraniani."

Il diplomatico iraniano di alto livello ha aggiunto: "Questo vile attacco ha portato alla morte di cinque agenti di polizia. Il gruppo terroristico Jaish al-Adl ha rivendicato apertamente e senza alcuna ambiguità la responsabilità di questo crimine."

L'ambasciatore iraniano presso l'ONU ha dichiarato: "Questo crimine segue un altro brutale attacco terroristico avvenuto il 26 luglio 2025, quando tre membri armati di Jaish al-Adl hanno condotto un attacco coordinato contro l'edificio del tribunale a Zahedan, il capoluogo della provincia di Sistan e Baluchistan."

Il rappresentante permanente dell'Iran presso l'ONU ha affermato: "In quell'attacco deliberato contro civili, sei persone innocenti, tra cui una madre e il suo bambino di sei mesi, hanno tragicamente perso la vita e altre 24 sono rimaste ferite."

Iravani ha sottolineato: "Questi crimini orribili, che hanno deliberatamente preso di mira agenti di polizia, civili e persino bambini, costituiscono una chiara violazione del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Essi rivelano ancora una volta la natura disumana, terroristica ed estremista di Jaish al-Adl e la grave minaccia che rappresenta per la pace e la sicurezza nella regione."

L'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha sottolineato: "Questo gruppo terroristico, con legami e sostegno da parte dell'ISIS-Khorasan e dei suoi sostenitori stranieri, continua a operare in totale impunità."

Il rappresentante permanente dell'Iran presso l'ONU ha ribadito: "La Repubblica Islamica dell'Iran chiede al Consiglio di Sicurezza e al Segretario Generale di condannare questo atroce atto terroristico nel modo più forte possibile e senza alcuna ambiguità."

Iravani ha continuato: "Qualsiasi doppio standard o approccio selettivo nella condanna del terrorismo è inaccettabile e non fa altro che minare la credibilità del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, coloro che forniscono sostegno, rifugio o qualsiasi tipo di assistenza a tali gruppi terroristici sono pienamente responsabili dei loro crimini e devono essere ritenuti pienamente responsabili."

Alla fine della sua lettera, l'ambasciatore iraniano presso l'ONU ha aggiunto: "Vi sarei grato se voleste far distribuire questa lettera come documento del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale nell'ambito del punto 110 dell'ordine del giorno, intitolato 'Misure per eliminare il terrorismo internazionale'."