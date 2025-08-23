Intercettato missile lanciato dallo Yemen nei cieli di Israele

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), i media israeliani hanno annunciato oggi (venerdì) che i sistemi di difesa israeliani sono riusciti a intercettare un missile lanciato dallo Yemen. Il Canale 12 della televisione israeliana ha riferito che testimoni oculari nel centro dei territori occupati hanno sentito forti esplosioni. La rete ha aggiunto che il missile yemenita si è diviso in diversi frammenti esplosivi in aria e, nonostante la difficoltà nell'intercettarlo, l'incidente si è concluso senza danni. Secondo i rapporti, dopo il lancio del missile, i voli all'aeroporto Ben Gurion (a est di Tel Aviv) sono stati sospesi. D'altra parte, l'organizzazione israeliana di soccorso e emergenza ha riportato feriti a causa della calca e del panico delle persone che si affrettavano a entrare nei rifugi quando le sirene di allarme si sono attivate. Inoltre, schegge del missile intercettato sono cadute su una delle città israeliane. In precedenza, l'esercito israeliano aveva annunciato di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen; un drone che ha fatto scattare le sirene di allarme nelle città vicine alla Striscia di Gaza. Secondo l'esercito israeliano, l'intercettazione di questo drone è avvenuta dopo diversi tentativi riusciti. Negli ultimi mesi, le forze armate yemenite hanno effettuato attacchi consecutivi contro Israele utilizzando missili e droni, e hanno anche preso di mira navi collegate a Israele o dirette verso i suoi porti. I missili e i droni yemeniti di solito prendono di mira le aree meridionali e centrali di Israele. Dal 7 ottobre 2023, Israele ha commesso crimini estesi nella Striscia di Gaza, inclusi massacri, carestia, distruzione e sfollamento su larga scala. Secondo le statistiche ufficiali, questo genocidio ha finora lasciato 62.263 martiri, 157.365 feriti - principalmente donne e bambini - oltre 9.000 dispersi, centinaia di migliaia di sfollati e la morte di 273 persone per fame (tra cui 112 bambini).