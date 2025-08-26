Ghalibaf: Rafforzare le infrastrutture di difesa dell'Iran è una priorità e un'urgenza/ Dobbiamo sostenere il governo

Secondo l'agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna, il Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente dell'Assemblea consultiva islamica, in un discorso tenuto nella sessione pubblica di stamattina (martedì, 26 agosto), si è congratulato con la nobile nazione iraniana per l'arrivo del mese di Rabi' al-Awwal, dicendo: "Le appassionate e costruttive cerimonie di lutto dei due mesi di Muharram e Safar e la gloriosa partecipazione alla camminata dell'Arba'een hanno rivelato ancora una volta il legame storico della nobile nazione iraniana con la via e la logica di Sayyid al-Shuhada (AS) e il profondo amore della nazione per la famiglia di Ahl-ul-Bayt (AS). Siamo la nazione di Imam Hussein e rimarremo Husseiniani per sempre."

Le capacità istituzionali e sociali del parlamento sono al servizio del governo per risolvere i problemi delle persone

Il presidente dell'Assemblea consultiva islamica, riferendosi anche all'arrivo della Settimana del Governo, ha commemorato la memoria dei martiri eterni del servizio, martire Rajaee, martire Bahonar, il caro martire Raisi e tutti i martiri al servizio della nazione nell'istituzione del governo, e ha aggiunto: "L'apprezzamento ripetuto del Saggio Leader della Rivoluzione per la perfetta unità e armonia tra i poteri e la sua enfasi sulla conservazione della santa unità esistente nel paese, è stata un'ulteriore conferma della stretta collaborazione tra il dodicesimo parlamento e il governo per risolvere i problemi del paese."

Egli ha continuato, sottolineando che il mantenimento e il rafforzamento dell'unità tra il governo e la nazione e l'unità tra i funzionari del regime, è la raccomandazione definitiva e esplicita del Leader a tutti noi, e ha aggiunto: "Se ognuno di noi preferisce gli interessi del nostro caro Iran e gli interessi dell'Islam e della Rivoluzione ai nostri interessi personali e di fazione, dobbiamo sostenere il governo e considerare il suo successo come il nostro successo. Siamo grati per gli sforzi del laborioso e diligente presidente, il signor Dr. Pezeshkian, e useremo tutte le capacità istituzionali e sociali del parlamento per aiutare il governo a risolvere i problemi delle persone e ad adempiere ai suoi compiti critici."

Il popolo iraniano ha inferto il più grande colpo al piano del nemico sostenendo le forze militari e i funzionari del paese

Il Dr. Ghalibaf ha continuato, riferendosi alla situazione del paese dopo la guerra imposta di 12 giorni, e ha affermato: "È chiaro a tutti che la guerra imposta di 12 giorni e la sacra difesa del nucleo duro di 90 milioni e la sconfitta del nemico nel raggiungere i suoi obiettivi, hanno avuto molti effetti sulla situazione del paese in varie dimensioni e la comprensione accurata di questa situazione e le azioni corrette e tempestive sono il dovere di ogni iraniano, anche se il nostro dovere come funzionari è molto più pesante di quello degli altri."

Il presidente del potere legislativo ha continuato, menzionando alcuni punti al riguardo e ha aggiunto: "In primo luogo, il popolo iraniano, con il suo sostegno a tutto campo alle forze militari e ai funzionari politici del paese, ha inferto il più grande colpo al piano del nemico e ha sventato il piano del nemico di smembrare il grande Iran. Il popolo, con la sua decisione storica, ha compiuto il suo dovere e ora tocca a noi funzionari adempiere al nostro dovere nei confronti di questo nobile popolo."

È un dovere nazionale del governo prendere una decisione finale per risolvere i problemi delle persone

Ha continuato, riferendosi al fatto che i rappresentanti del parlamento, che sono in stretto contatto con i loro elettori nelle loro circoscrizioni, sentono i problemi delle persone, e ha detto: "L'aumento dei prezzi di alcune merci essenziali, i blackout elettrici e la carenza d'acqua, hanno reso la vita difficile per le persone e il nemico sta cercando di approfittare di questi problemi per compensare il suo fallimento nel raggiungere i suoi sinistri obiettivi."

Il Dr. Ghalibaf ha continuato, sottolineando: "Ora è un dovere nazionale del governo portare a una decisione finale i piani esistenti per risolvere questi problemi con serietà e, spiegandoli al popolo, mostrare qual è il piano preciso e pratico del governo per risolvere questi problemi e in quale programma a tempo questi problemi saranno risolti."

Il presidente dell'organo legislativo del nostro paese ha aggiunto a questo proposito: "Le persone devono essere sicure che noi funzionari abbiamo un piano specifico per risolvere i loro problemi e stiamo cercando seriamente di attuarli. Quando le persone avranno un quadro preciso del futuro, aiuteranno con maggiore motivazione i funzionari a implementare la soluzione dei problemi."

Ci sono programmi operativi a breve termine per risolvere gli squilibri energetici e i problemi di sussistenza

Riferendosi al fatto che il Settimo Piano di Sviluppo, come tabella di marcia esecutiva del paese in questo campo, ha chiarito i percorsi e ha dato le autorizzazioni necessarie al governo, ha rassicurato il popolo e ha osservato: "Come qualcuno che è a conoscenza delle discussioni tecniche e dei programmi esistenti e testimonia gli sforzi del rispettabile governo, dico al nobile popolo iraniano, anche se ci sono alcune critiche serie ad alcune prestazioni negli organi esecutivi, dovete sapere che per i problemi principali esistenti come gli squilibri energetici e i problemi di sussistenza ci sono programmi operativi che, basandosi su di essi, possono ridurre al minimo molti problemi in un breve periodo di tempo e in modo evidente."

Il Dr. Ghalibaf ha anche aggiunto: "A questo proposito, sono state fatte molte discussioni tecniche nel governo e molte di esse sono pronte per essere attuate e il potere esecutivo si sta seriamente sforzando di preparare il terreno per la loro attuazione. Ho una grande speranza che il rispettabile governo inizierà al più presto l'attuazione di questi programmi insieme alla loro spiegazione al pubblico."

Il piano della carta elettronica dei beni alimentari creerà tranquillità per la sussistenza

Il presidente dell'Assemblea consultiva islamica ha continuato, riferendosi ad alcuni di questi programmi e ha dichiarato: "Uno di questi programmi è l'attuazione del piano della carta elettronica dei beni alimentari che può creare tranquillità per la sussistenza per la società mantenendo un importo fisso che i cittadini pagano per l'acquisto di beni essenziali e pagando la differenza con i prezzi di mercato da parte del governo, in modo che le persone, indipendentemente dalle condizioni economiche e politiche, siano sicure di acquistare i loro beni essenziali a un prezzo fisso durante ogni anno."

Ha continuato: "Naturalmente, la nostra cara nazione sta assistendo al fatto che il parlamento, nelle sue sessioni di supervisione nelle commissioni e nei martedì di supervisione, adempie ai suoi doveri di supervisione. Il dodicesimo parlamento, fin dal primo giorno della sua attività, ha sottolineato che il suo dovere di supervisione deve essere svolto, rispettando l'unità e l'integrazione, per aiutare il governo a risolvere i problemi delle persone senza essere formale e crede nella guida del saggio leader della rivoluzione che aiutare il governo significa aiutare il sistema e il popolo iraniano."

Qualsiasi voce che causi disaccordo all'interno del nucleo duro di 90 milioni, danneggia l'integrazione nazionale ed è contro il dovere nazionale/ Il piano di non idoneità del presidente o le false dichiarazioni danneggiano l'unità della parola

Il Dr. Ghalibaf ha continuato, menzionando il secondo argomento al riguardo e ha aggiunto: "Non c'è dubbio che il fattore più importante nella sconfitta del nemico nella guerra di 12 giorni è stata l'integrazione nazionale del popolo iraniano contro il nemico e il fattore di deterrenza più importante del nemico è proprio questa unità della parola e qualsiasi voce che causi la percezione di un disaccordo all'interno del nucleo duro di 90 milioni, danneggia questa integrazione ed è contro il dovere nazionale e le raccomandazioni del Leader della Rivoluzione."

Il presidente dell'apparato legislativo del paese ha continuato, affermando: "Sia coloro che parlano di non idoneità del presidente sia coloro che con false dichiarazioni danneggiano questa unità della parola, stanno giocando nel campo del nemico. Certo, non c'è dubbio che una dichiarazione che viene rilasciata a nome di un'organizzazione è incomparabile in termini di danno all'integrazione nazionale con l'opinione di individui."

Gli attivisti politici e i media devono prendere posizione contro le azioni che minano l'unità/ Il popolo iraniano è indifferente alle parole che creano disaccordo

Su questa base, si è rivolto a diverse classi di persone e ha sottolineato: "A questo proposito, chiedo a tutti gli attivisti politici, agli intellettuali, ai movimenti sociali e agli elementi dei media di non essere negligenti nel prendere posizione contro le azioni che minano l'unità dei movimenti a loro vicini, senza faziosità, e ringrazio tutte le persone che finora hanno adempiuto a questo dovere nazionale. Va notato, naturalmente, che i sostenitori di tali idee hanno un'influenza minima sull'opinione pubblica e il popolo iraniano è indifferente a queste parole che creano disaccordo e deluderà di nuovo i nemici dell'Iran."

Il rafforzamento delle infrastrutture di difesa dell'Iran è una priorità e un'urgenza/ I punti deboli sono stati identificati e risolti/ La deterrenza e la prontezza delle forze militari per una risposta più forte che in passato impediranno un possibile attacco nemico all'Iran

Il Dr. Ghalibaf, spiegando la terza parte del suo discorso, ha sottolineato che nelle nuove condizioni, il rafforzamento delle infrastrutture di difesa dell'Iran ha una grande priorità e urgenza, e ha detto: "Come una delle persone che è a conoscenza degli sforzi delle forze armate, informo il popolo iraniano che il rafforzamento delle infrastrutture di difesa del paese è in corso con velocità e serietà e con la preziosa esperienza acquisita da questa guerra di 12 giorni, molti punti deboli sono stati identificati e risolti e con il rafforzamento dei punti di forza esistenti, le nostre forze militari sono pronte per una risposta più forte che in passato a qualsiasi possibile attacco al caro Iran, in modo che se il nemico non commette un altro errore di calcolo, non prenderà la decisione di attaccare l'Iran."

Su questa base, ha affermato: "Certo, le nostre forze armate hanno fatto una pianificazione appropriata per non permettere al nemico di commettere errori di calcolo, uno dei quali è stata l'esercitazione missilistica di deterrenza sostenibile che è stata tenuta dalla Marina della Repubblica Islamica dell'Iran e ha dato un chiaro messaggio al nemico che in una possibile prossima guerra, l'autocontrollo finirà e nuovi spazi e luoghi per una risposta reciproca saranno all'ordine del giorno, in modo che in caso di aggressione del nemico, assisteremo all'espansione della guerra in nuove aree e altri campi economici e politici."

Congratulazioni per la vittoria di medaglie da parte della squadra dell'Olimpiade di astronomia e delle squadre delle Olimpiadi studentesche nelle competizioni mondiali

Il presidente dell'Assemblea consultiva islamica ha concluso, riferendosi al successo e alla vittoria di medaglie da parte delle squadre delle Olimpiadi studentesche del nostro paese nelle competizioni mondiali, in particolare la brillante prestazione della squadra dell'Olimpiade di astronomia e astrofisica della Repubblica Islamica dell'Iran e la vittoria della medaglia d'oro mondiale per il secondo anno consecutivo e la vittoria di cinque medaglie d'oro, e ha sottolineato: "Mi congratulo con i membri e gli allenatori d'élite delle squadre delle Olimpiadi del paese per questi successi; Siamo orgogliosi di voi, figli valorosi dell'Iran, che avete portato il nome del nostro caro paese al culmine dei successi scientifici del mondo a livello studentesco."