L'Australia espelle l'ambasciatore iraniano con futili pretesti

Secondo l'agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - l'Australia, in un atto ostile contro l'Iran, ha affermato in una dichiarazione martedì 26 agosto (4 Shahrivar) che, in seguito al ruolo di Teheran in due attacchi antisemiti nelle città di Sydney e Melbourne, ha espulso l'ambasciatore iraniano dal paese e ha sospeso le attività dell'ambasciata australiana a Teheran.

Anthony Albanese, il Primo Ministro australiano, che era presente a una conferenza stampa nel Parlamento australiano insieme al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro degli Affari Interni e al capo dell'organizzazione di intelligence del paese, ha anche detto con questo pretesto che il suo paese intende inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane nella lista dei gruppi terroristici.

Il Primo Ministro australiano ha annunciato che l'ambasciata del suo paese in Iran è stata chiusa e ha detto che tutti i diplomatici australiani che erano di stanza a Teheran si trovano ora in un paese terzo.