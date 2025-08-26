Cuba condanna gli attacchi del regime sionista contro lo Yemen

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il canale yemenita Al-Masirah, "Bruno Rodríguez", il ministro degli Esteri cubano, condannando gli attacchi del regime sionista contro i centri civili dello Yemen, ha definito l'atto una palese violazione del diritto internazionale umanitario.

Ha sottolineato che il protrarsi di queste aggressioni minaccia seriamente il processo degli sforzi internazionali per stabilire la pace in Yemen. Domenica, il regime sionista ha preso di mira obiettivi a Sanaa, compreso il palazzo presidenziale e strutture civili come la centrale elettrica di Haziz, con i suoi attacchi aerei.

Secondo il rapporto del Ministero della Salute yemenita, negli ultimi attacchi del regime sionista contro la capitale del paese, 6 persone sono state martirizzate e almeno 86 sono rimaste ferite.