Ampio ricorso all'esercito americano; "Trump: non sono un dittatore"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Reuters, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha respinto le critiche contro di lui nel mezzo dei suoi sforzi in corso per inviare truppe dell'esercito a Washington, nelle strade di D.C., e della minaccia di espandere queste azioni in altre aree degli Stati Uniti.

Trump ha detto ai giornalisti nell'Ufficio Ovale della Casa Bianca che "molte persone pensano che all'America piacerebbe essere sotto un governo dittatoriale." Ha aggiunto: "Molte persone dicono 'Forse ci piacerebbe un dittatore.' Io non amo i dittatori. Non sono un dittatore. Sono un uomo di straordinaria saggezza e intelligente. E quando vedo cosa sta succedendo nelle nostre città e poi decido di inviare truppe, invece di lode, dicono che volete prendere il controllo della repubblica. Le persone che dicono questo sono malate!" Il ricorso di Trump all'esercito nella capitale americana ha provocato un'ondata di critiche, anche da parte dei repubblicani, mentre lui sta pensando di inviare truppe in altre grandi città americane come Baltimora e Chicago. Secondo il "Posse Comitatus Act" del 1878, l'esercito americano è proibito di interferire negli affari delle forze dell'ordine.

La Guardia Nazionale viene solitamente inviata in caso di disastri naturali su richiesta del governatore di ogni stato. Trump ha inviato la Guardia Nazionale a Washington D.C. sostenendo l'esistenza di una situazione di emergenza criminale in città! Trump e i suoi alleati politici stanno cercando di ridurre il tasso di criminalità in varie città e sostengono che le statistiche attuali non riflettono il numero esatto delle attività criminali in città come Washington D.C. e Baltimora. Sostengono che in queste città c'è una "occultamento sistematico".

I dati ufficiali mostrano che il numero di omicidi nella capitale americana finora quest'anno è stato di 101, con una diminuzione del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Trump dice che l'esercito americano è ora pronto a essere inviato in qualsiasi altra città, anche se il governatore dello stato interessato non ha richiesto aiuto.