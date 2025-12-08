Avvertimento sull'Infiltrazione di Terroristi dalla Siria all'Iraq

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Maalomah, Abdul Karim Khalaf, esperto di sicurezza iracheno, ha sottolineato che le minacce alla sicurezza in Iraq si intensificheranno se il trasferimento di elementi terroristici dalla Siria al paese dovesse continuare.

Ha aggiunto: "Autorizzare l'ingresso dei terroristi in Iraq è un grave pericolo per la sicurezza nazionale del paese. Il confine tra Iraq e Siria è ben protetto, il che ha reso difficile l'infiltrazione dei terroristi nel territorio iracheno."

Khalaf ha dichiarato: "Le operazioni terroristiche avvenute in Iraq negli anni passati sono state effettuate da elementi stanziati in territorio siriano. La situazione in Siria rimane complessa, e il paese è di fatto diviso tra vari elementi con obiettivi diversi."