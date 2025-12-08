Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita TASS, il budget per la difesa del Congresso USA per l'anno fiscale in corso richiede una maggiore cooperazione nucleare statunitense con i paesi in cui Rosatom è attiva.
Il documento afferma: "La politica degli Stati Uniti dovrebbe dare priorità all'impegno con i paesi in cui la compagnia Rosatom ha una presenza attiva."
La bozza del budget per la difesa del Congresso USA chiede di interrompere la dipendenza dei paesi del mondo da Rosatom. Questa bozza ha richiesto alla Casa Bianca di esaminare gli effetti delle sanzioni sulle forze armate russe.
La bozza del budget per la difesa del Congresso USA ha anche vietato la firma di contratti con terze parti che collaborano con il settore energetico o il governo della Russia.
La compagnia statale russa Rosatom è attiva in molti paesi ed è una delle compagnie di successo nel campo dello sviluppo di centrali nucleari pacifiche nel mondo.
