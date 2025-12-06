Italia: L'Europa Deve Essere Indipendente e Capace di Difendersi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Novosti, Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano, alla luce della nuova strategia americana annunciata ieri dalla Casa Bianca, ha affermato che l'Unione Europea deve assumersi la responsabilità di difendersi senza fare affidamento su forze esterne.

Ha aggiunto che le relazioni tra Stati Uniti ed Europa non sono tese e che le posizioni espresse da Trump riflettono controversie esistenti tra le due parti da tempo.

Meloni ha dichiarato: "Quanto siete seri nel difendere i vostri interessi? Gli americani hanno il potere di difendere i loro interessi, e anche l'Europa deve essere così. La difesa autonoma dell'Europa ha un costo, ma garantisce la libertà politica del continente europeo. L'Europa deve sapere che, se vuole essere forte, deve prendere decisioni da sola e non fare affidamento su altri."