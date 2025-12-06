Ministro degli Esteri spagnolo: La Soluzione per la Stabilità nella Regione è la Soluzione dei Due Stati

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Shorouk, José Manuel Albares, Ministro degli Affari Esteri spagnolo, ha descritto oggi, sabato, al Forum di Doha, la crescente violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania come "fuori controllo" e ha sottolineato: "La vera soluzione per la pace e la stabilità nella regione è la soluzione dei due Stati."

Albares ha dichiarato: "Siamo stati criticati per aver riconosciuto lo Stato di Palestina, ma lo abbiamo fatto per stabilire la giustizia per il popolo palestinese."

Ha ribadito: "La soluzione dei due Stati è il percorso reale verso la pace e la stabilità, sia per i palestinesi che per gli israeliani."

Il Ministro degli Esteri spagnolo ha aggiunto: "È giunto il momento di istituire un vero Stato palestinese, e questo significa che la Cisgiordania e Gaza devono essere sotto il controllo dei palestinesi."