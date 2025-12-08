Preparazione degli Stati Uniti per Intervenire nel Processo di Formazione del Governo Iracheno

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Maalomah, Ibrahim Al-Sarraj, analista politico iracheno, ha sottolineato che le dichiarazioni di Mark Sawaya, l'inviato di Trump in Iraq, sull'intervento negli affari interni iracheni non sono influenti.

Ha aggiunto: "I media si riferiscono alle ingerenze dell'inviato di Trump nel processo di formazione del governo iracheno, ma dobbiamo dire che queste parole non hanno valore."

Al-Sarraj ha dichiarato: "I risultati delle elezioni sono chiari. Alcune fazioni stanno cercando di dare troppa importanza alle parole dell'inviato di Trump. Queste azioni potrebbero essere eseguite con l'obiettivo di preparare il terreno per l'intervento degli Stati Uniti nel processo di formazione del governo."

In precedenza, Sabah Al-Anbari, membro della Coalizione dello Stato di Diritto in Iraq, aveva chiarito che il governo degli Stati Uniti, attraverso Mark Sawaya, l'inviato di Trump, sta cercando di realizzare i suoi interessi economici e attuare le sue richieste nel paese.