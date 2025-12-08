Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano indiano The Hindu ha scritto in un rapporto: Sono trascorsi 25 anni dal programma di partenariato strategico tra India e Russia e la visita della scorsa settimana del Presidente russo Vladimir Putin a Nuova Delhi è stata un momento cruciale nella storia delle relazioni tra le due parti.

Riguardo all'importanza della visita di Putin a Nuova Delhi, questo media indiano ha scritto: Questa visita è avvenuta in un momento in cui l'Occidente stava cercando di isolare Mosca e la persona del Presidente russo.

The Hindu ha scritto: Il governo del Primo Ministro indiano Narendra Modi, accogliendo Putin a Nuova Delhi, ha inviato un messaggio a Mosca e alle capitali occidentali che l'India, pur rimanendo impegnata nel processo di pace in Ucraina, desidera relazioni equilibrate con la Russia.

Questo media indiano, riferendosi alla tabella di marcia per l'aumento della cooperazione economica tra Russia e India che è stata presentata durante la visita di Modi a Mosca nel 2024, ha scritto: L'India desidera aumentare la cooperazione economica con la Russia.

La tabella di marcia per la cooperazione economica tra Russia e India sottolinea l'aumento del commercio, lo sviluppo di corridoi marittimi e il rafforzamento dei meccanismi di pagamento in valuta nazionale per aggirare le sanzioni occidentali.

Riferendosi al fatto che non è stata sollevata la questione dell'aumento delle importazioni di petrolio dalla Russia o della firma di accordi in settori sensibili come l'industria della difesa, nucleare e spaziale, The Hindu ha scritto: Nuova Delhi tiene conto delle considerazioni occidentali nelle sue relazioni con la Russia e sta cercando di mantenere un equilibrio tra la cooperazione con la Russia e, allo stesso tempo, le relazioni strategiche con gli Stati Uniti e l'Unione Europea.