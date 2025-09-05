Washington impone nuove restrizioni ai diplomatici iraniani

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'Associated Press, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende imporre restrizioni alle delegazioni diplomatiche di paesi, tra cui l'Iran, durante le sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che inizieranno il 22 settembre a New York.

L'Associated Press, riferendosi a una lettera interna del Dipartimento di Stato americano che sostiene di aver visto, ha scritto che le restrizioni di viaggio e altre restrizioni saranno imposte anche alle delegazioni diplomatiche di altri paesi, tra cui Sudan, Zimbabwe e probabilmente Brasile.

Sebbene queste potenziali restrizioni siano ancora in fase di revisione e le condizioni possano cambiare, queste proposte sono un altro passo da parte dell'amministrazione Trump per imporre regolamenti rigorosi per il rilascio dei visti, inclusa un'ampia revisione dei detentori di permessi di ingresso legali negli Stati Uniti, così come dei richiedenti per partecipare alle sessioni delle Nazioni Unite.

Secondo l'Associated Press, il movimento dei diplomatici iraniani a New York è già severamente limitato, ma secondo una delle proposte fatte, il loro ingresso nei grandi magazzini sarà vietato senza un permesso del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti!

L'amministrazione Trump ha recentemente revocato i visti per Mahmoud Abbas, il presidente dell'Autorità Palestinese, e per la sua delegazione diplomatica per viaggiare a New York e partecipare alla sessione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.