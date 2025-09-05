  1. Home
Trump: "Abbiamo perso India e Russia a favore della Cina"

5 settembre 2025 - 23:25
Il presidente degli Stati Uniti, in risposta agli incontri tenutisi a margine del vertice di Shanghai, ha dichiarato che Washington ha perso India e Russia a favore della Cina.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato una foto sul social network Truth Social dopo i recenti incontri tra alti funzionari di Cina, Russia e India al vertice di Shanghai, scrivendo: "Sembra che abbiamo perso l'India e la Russia a favore della Cina oscura."

Negli ultimi giorni, a margine del vertice di Shanghai, si sono tenute numerose riunioni bilaterali e multilaterali tra i leader dei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) in Cina.

Il governo cinese ha anche tenuto una grande manovra militare con la partecipazione di leader e rappresentanti di decine di paesi membri della SCO, che Trump ha definito una cospirazione contro gli Stati Uniti.

