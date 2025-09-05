Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Izvestia, il presidente russo Vladimir Putin, riferendosi al desiderio dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea, ha affermato che questo è un diritto e una scelta legittima del paese.

Putin ha dichiarato che Mosca è "pronta" a ospitare i negoziati di pace con l'Ucraina e che la Russia garantirà la completa sicurezza delle delegazioni ucraine a Mosca. Secondo lui, Mosca è il luogo migliore per un incontro tra Russia e Ucraina al più alto livello.

Ha detto: "La parte ucraina sta chiedendo questo incontro e lo sta proponendo. Sono pronto. Per favore, venite; creeremo sicuramente le condizioni per il lavoro e garantiremo la sicurezza. Sarete sicuri al 100%."

Secondo lui, tenere un incontro del genere in un paese terzo e neutrale è una "richiesta eccessiva".

Il presidente russo ha anche affermato che Mosca rispetterà le garanzie di sicurezza che devono essere elaborate per la Russia e l'Ucraina.

Ha anche avvertito, un giorno dopo che gli alleati occidentali di Kiev si erano impegnati a una presenza militare in Ucraina in caso di un accordo di pace con la Russia, che qualsiasi forza occidentale inviata e schierata in Ucraina "sarebbe un obiettivo legittimo per l'esercito di Mosca."

Putin ha sottolineato: "Se una forza dovesse apparire lì, specialmente durante i conflitti, procederemo presumendo che siano obiettivi legittimi."

Il presidente russo ha ribadito che "ogni paese ha il diritto di scegliere in materia di sicurezza, ma questa scelta non può avvenire a scapito della sicurezza di un altro paese."

Ha ribadito ancora una volta che Mosca è completamente contraria all'adesione dell'Ucraina alla NATO. Secondo lui, secondo la Costituzione ucraina, gli accordi sui territori devono essere approvati tramite referendum, ma per farlo, lo stato di legge marziale nel paese deve essere prima revocato.

Putin ha detto che "il mondo di oggi, attraverso i progressi tecnologici, è profondamente interconnesso, e isolarsi in un cosiddetto 'guscio nazionale' non è solo inutile ma anche dannoso perché indebolisce la competitività. La Russia accoglie con favore l'interazione con tutti i paesi, in particolare i nostri amici e i paesi che desiderano collaborare con noi. Non ci siamo isolati e non stiamo evitando nessuno."

Il presidente russo, parlando al "Forum Economico Orientale" a Vladivostok, ha aggiunto che ha concordato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di contattarsi a vicenda "se necessario."

Ha aggiunto di avere una "conversazione aperta" con Trump e ha continuato: "Lui sa che accolgo con favore tali conversazioni. So che anche lui le accoglie con favore."

Putin, riferendosi alla recente riunione del gruppo noto come "Coalizione dei Volonterosi" in Europa, ha aggiunto: "Ma in base ai risultati di queste consultazioni in Europa, finora non abbiamo avuto alcuna conversazione" con Trump.