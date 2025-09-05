Il vice primo ministro britannico si dimette a seguito di uno scandalo finanziario

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la CNN, Angela Rayner, il vice primo ministro del Regno Unito, si è dimessa a seguito di uno scandalo finanziario per non aver pagato l'importo esatto dell'imposta sui beni relativi a un appartamento di sua proprietà, un evento che ha esacerbato le difficoltà del governo di centrosinistra del paese che sta lottando per la sopravvivenza.

Secondo la CNN, l'uscita di Rayner dal governo è un altro problema per "Keir Starmer", il primo ministro britannico che sta gradualmente perdendo popolarità; inoltre, il suo gabinetto perderà anche uno dei suoi brillanti membri politici d'élite.

Rayner ha scritto una lettera a Starmer oggi (venerdì) affermando che si dimette dalla sua posizione di vice primo ministro e ministro dell'edilizia abitativa, nonché vice leader del Partito Laburista.

Il Partito Laburista al governo in Gran Bretagna, nonostante la grande vittoria nelle elezioni di luglio 2024, sta ora affrontando una crescente sfida dal nuovo partito anti-immigrazione "Reform", un partito che è attualmente in testa nei sondaggi nazionali ed è pronto a tenere la sua conferenza annuale oggi a Birmingham.

La rivelazione che Rayner non ha pagato l'imposta sui beni dovuta (in relazione a un appartamento a Hove, sulla costa meridionale dell'Inghilterra) ha messo a rischio la sua vita politica.

Rayner aveva affermato che l'errore era involontario e basato su una consulenza legale debole. Tuttavia, i partiti di opposizione e i giornali di destra britannici l'hanno immediatamente etichettata come "ipocrita". Le sue azioni sono diventate rapidamente un grande scandalo nazionale.

