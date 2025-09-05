Abutorabifard: Il vertice di Shanghai è stata un'opportunità eccezionale per contrastare le sanzioni.

Hojjatoleslam Abutorabifard ha aggiunto: "La visita del presidente in Cina per partecipare al vertice di Shanghai è uno degli sviluppi diplomatici più importanti di quest'anno. Nella situazione attuale in cui gli Stati Uniti stanno indebolendo il multilateralismo e Trump parla al mondo con il linguaggio delle minacce, delle sanzioni e dei dazi, questo vertice è un'opportunità eccezionale per rivitalizzare il multilateralismo all'interno del sistema in declino dell'Occidente e per contrastare le sanzioni."

Ha osservato: "Nella dichiarazione finale del vertice, gli attacchi del regime sionista contro l'Iran sono stati duramente condannati, ed è stato precisato che tali azioni aggressive contro infrastrutture e strutture civili e nucleari costituiscono una chiara violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e un affronto alla sovranità dell'Iran."

Abutorabifard ha detto: "Coloro che conoscono l'atmosfera politica di questi vertici sanno che tali dichiarazioni sono senza precedenti per la loro chiarezza. La dichiarazione ha specificato che queste azioni hanno danneggiato la sicurezza regionale e internazionale. Ha anche sottolineato l'importanza della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha affermato che questa risoluzione è vincolante e deve essere pienamente attuata in conformità con le sue disposizioni. Qualsiasi tentativo di modificarla arbitrariamente è considerato un indebolimento della credibilità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite."