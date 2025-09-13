Avvertimento di Larijani ai governi islamici riguardo a incontri senza risultati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo personale sui social media avvertendo i governi islamici che lo svolgimento di incontri della Conferenza Islamica senza risultati pratici potrebbe incoraggiare il regime sionista a commettere nuove aggressioni, e li ha esortati a formare un "quartier generale operativo congiunto" per affrontare questa minaccia.

Ha poi criticato l'organizzazione di incontri della Conferenza Islamica e del Consiglio di Sicurezza senza risultati pratici, sottolineando che tali incontri equivalgono a una "richiesta di nuove aggressioni al regime sionista".

Larijani ha chiesto la formazione di un "quartier generale operativo congiunto" per affrontare le "follie" del regime sionista, aggiungendo che una tale decisione potrebbe aumentare la preoccupazione del "padrone" di questo regime e costringerlo a cambiare i suoi ordini.

Il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha inoltre consigliato ai governi islamici di agire per i musulmani palestinesi oppressi e affamati e di prendere almeno decisioni efficaci per prevenire la loro stessa distruzione.