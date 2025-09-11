Dichiarazione congiunta di Stati Uniti e tre paesi europei sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, gli Stati Uniti e la troika europea, durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica tenutasi a Vienna, hanno letto una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri britannico. Senza considerare la negligenza e l'irresponsabilità dell'Agenzia per l'Energia Atomica nei confronti dell'attacco illegale degli Stati Uniti e del regime sionista contro i centri nucleari dell'Iran durante la guerra imposta di 12 giorni, hanno definito la decisione della Repubblica Islamica dell'Iran di sospendere la cooperazione con l'Agenzia a partire da giugno 2025 come "preoccupante e inaccettabile".

La dichiarazione aggiunge che "dal 13 giugno 2025, l'accesso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a tutte le strutture nucleari iraniane, ad eccezione della centrale nucleare di Bushehr, è stato limitato e l'Iran finora non ha fornito alcun rapporto legale sulle sue attività nucleari."

Mentre in precedenza gli Stati Uniti e il regime sionista avevano affermato di aver "distrutto le riserve di uranio altamente arricchito" in Iran durante l'attacco aggressivo contro le strutture nucleari iraniane, la dichiarazione afferma che "le riserve di uranio altamente arricchito in Iran sono rimaste senza controllo per due mesi e mezzo e l'Agenzia non ha ottenuto alcuna informazione a questo riguardo."

La dichiarazione, senza menzionare che un attacco militare alle strutture nucleari di un paese è considerato una violazione del diritto internazionale, ha affermato che "i recenti attacchi ad alcuni centri nucleari non possono essere una giustificazione per la sospensione e l'Iran deve riprendere immediatamente la piena attuazione dell'accordo di salvaguardia."

Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno definito una "cooperazione immediata" una "condizione essenziale per raggiungere un accordo duraturo sulle preoccupazioni nucleari" dell'Iran e nella loro dichiarazione hanno accolto con favore il recente accordo tra l'Iran e l'Agenzia, ma allo stesso tempo hanno avvertito che "se l'Iran non riprenderà la piena cooperazione entro la prossima riunione del Consiglio, saranno pronti a prendere le decisioni necessarie."