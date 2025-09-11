Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Guardian, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti è stato licenziato a causa del suo legame con Jeffrey Epstein (il pedofilo americano condannato).

Secondo questo media, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha licenziato oggi, giovedì, l'ambasciatore del paese negli Stati Uniti, Peter Mandelson, a causa del suo legame con Jeffrey Epstein.

Mandelson, che era stato nominato rappresentante britannico a Washington a febbraio e ha svolto un ruolo chiave nelle relazioni tra i due paesi, è stato rimosso dal suo incarico dopo che sono state rivelate email che mostravano che aveva continuato la sua amicizia con Epstein dopo che era stato accusato di corruzione.

Secondo Politico, questo è accaduto meno di una settimana prima che Donald Trump arrivi nel Regno Unito per la sua seconda visita ufficiale.

Il Primo Ministro britannico ha rimosso Peter Mandelson dal suo incarico di ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti dopo l'aumento delle pressioni politiche sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein.