Zelensky: l'inviato di Trump non è da meno di un Patriot / Kyiv ha avuto una notte tranquilla!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha paragonato la presenza di Keith Kellogg, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a un sistema di difesa aerea, affermando che i residenti della capitale ucraina hanno trascorso una notte relativamente tranquilla la scorsa notte.

Zelensky, in un messaggio sui social media dal tono umoristico, ha detto che è disposto a concedere a Kellogg la cittadinanza ucraina e un appartamento. L'esercito russo ha lanciato vasti attacchi missilistici e di droni contro varie città ucraine durante la scorsa settimana.

Ha aggiunto: "Vorrei ringraziare in modo speciale il generale Kellogg. Onestamente, non ne eravamo a conoscenza, ma si è scoperto che l'America ha una difesa aerea che non è da meno di un Patriot. Quando lei è a Kyiv, i cittadini possono sicuramente dormire sonni tranquilli la notte."

Il presidente ucraino, notando che i vasti attacchi russi si fermano quando Kellogg è a Kyiv, ha aggiunto: "Questo non vale per i viaggi dei rappresentanti di altri paesi. Tale influenza può persino agire come una sorta di tentativo di cessate il fuoco."

Secondo Zelensky, la presenza del rappresentante americano "ha incoraggiato la Russia a fermare i bombardamenti" e ha paragonato la situazione ai viaggi passati di alti funzionari delle Nazioni Unite, della NATO e del Fondo Monetario Internazionale, che sono coincisi con gli attacchi russi.

Ha aggiunto che anche la pressione su Pechino potrebbe essere determinante, poiché la Russia rimane dipendente politicamente ed economicamente dalla Cina.

Ribadendo la sua precedente posizione di non cedere territori alla Russia in cambio della pace, ha aggiunto: "Dare questa o quella parte del territorio ucraino alla Russia in cambio della fine della guerra non è possibile. Questa non è una soluzione praticabile, ma semplicemente una pausa."

Zelensky ha sostenuto che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono garanzie di sicurezza per l'Europa e ha chiesto sanzioni, dazi e confisca dei beni russi al fine di isolare Mosca.

Ha continuato: "Chiediamo la fine garantita della guerra, garanzie di sicurezza per l'Ucraina e una responsabilità garantita per la Russia per ciò che ha fatto contro l'Ucraina."