Hamas: Il crimine del regime sionista in Qatar è una dichiarazione di guerra contro i paesi arabi

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, citando Al Jazeera, “Fawzi Barhoum”, uno dei leader del movimento Hamas, in una conferenza stampa ha sottolineato il fallimento dell'operazione di assassinio a Doha, dicendo: “Siamo in lutto per un gruppo dei nostri giovani eroi che sono stati martirizzati nel vile attacco sionista contro lo Stato del Qatar.”

Ha poi aggiunto: “Il nostro popolo orgoglioso e la sua coraggiosa resistenza stanno creando epopee di fermezza e sacrificio di fronte alla barbara aggressione sionista. Il crimine del regime sionista a Doha non è solo un attacco al Qatar, ma una dichiarazione di guerra contro i paesi arabi. L'attacco dei sionisti a Doha richiede un'azione immediata da parte dei paesi arabi.”

Barhoum ha sottolineato che il regime sionista mette in pericolo la sicurezza regionale e internazionale e ha dichiarato: “Il sangue dei leader di Hamas non è più prezioso del sangue dei bambini di Gaza, Al-Quds, della Cisgiordania e della Palestina. Le minacce di assassinio non impediranno al movimento Hamas e ai suoi leader di difendere i diritti del popolo palestinese. Le minacce di assassinio contro i leader di Hamas non riusciranno a spezzare la sua fermezza e resistenza, ma rafforzeranno solo la sua determinazione.”

Questo alto membro di Hamas ha osservato: “Il fallito tentativo di assassinio della delegazione negoziale del movimento Hamas a Doha, dimostra il tentativo degli occupanti di costruire una falsa immagine di vittoria. Il tentativo di assassinio della delegazione negoziale di Hamas a Doha è avvenuto mentre questa delegazione stava discutendo la proposta di cessate il fuoco. Questo crimine non ha preso di mira la delegazione negoziale, ma l'intero processo di negoziazione.”

Ha sottolineato: “Il tentativo di assassinare la delegazione negoziale di Hamas a Doha è avvenuto un giorno dopo l'incontro del Primo Ministro del Qatar e la presentazione di una nuova proposta. Il recente vile crimine del regime sionista dimostra che Netanyahu e il suo governo hanno la piena responsabilità di ostacolare i negoziati. Il vile crimine del regime sionista non cambierà le nostre posizioni ferme e le nostre chiare richieste per la fine dell'aggressione.”

Esprimendo piena solidarietà con il governo, l'Emiro e il popolo del Qatar, Barhoum ha detto: “Apprezziamo tutte le posizioni di sostegno e di opposizione alla recente aggressione del regime sionista a Doha. Chiediamo ai leader dei paesi arabi e islamici di opporsi con fermezza a questa arroganza sionista. Il governo degli Stati Uniti, fornendo copertura e sostegno continuo a Israele contro il nostro popolo, è un completo complice in questo crimine.”

Ha anche annunciato: “La moglie di Khalil Al-Hayya, il leader del movimento Hamas a Gaza e capo della delegazione negoziale, così come sua nuora e i suoi nipoti sono stati feriti nell'attacco israeliano a Doha.”