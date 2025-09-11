Nuove sanzioni statunitensi contro il movimento Ansarullah dello Yemen

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: "Abbiamo imposto nuove sanzioni contro individui e entità legate agli Houthi (il movimento Ansarullah dello Yemen)."

La dichiarazione afferma: "Le sanzioni contro gli Houthi colpiscono 32 individui ed entità e 4 navi nella più grande azione contro di loro fino ad oggi."

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato: "Le reti prese di mira fanno parte delle operazioni di raccolta fondi e di fornitura di armi per gli Houthi."

I media hanno anche riferito che gli Stati Uniti hanno sanzionato diverse aziende cinesi con l'accusa di "trasferire attrezzature e forniture di guerra agli Houthi."