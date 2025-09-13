Oltre 110 terroristi di Al-Shabaab uccisi e feriti in Somalia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa nazionale somala, l'esercito somalo continua a raccogliere i corpi dei terroristi di Al-Shabaab dopo i duri scontri attorno alla città di Saldheer nella regione di Galgaduud.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa, i terroristi hanno cercato di sferrare un attacco a sorpresa contro la città, ma sono stati accolti da una forte risposta da parte delle forze governative.

Ahmed Moallim Fiqi, il Ministro della Difesa somalo, ha confermato ai media del paese che nella battaglia sono stati uccisi oltre 60 terroristi di Al-Shabaab e più di 50 sono rimasti feriti.

L'esercito ha anche catturato diversi prigionieri insieme alle loro armi e attrezzature militari.