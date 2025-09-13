  1. Home
Trump pronto a imporre dure sanzioni a Mosca a una condizione!

13 settembre 2025 - 21:48
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere pronto a imporre dure sanzioni contro la Russia, a condizione che tutti i membri della NATO accettino di smettere di acquistare petrolio da quel paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita AFP, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha annunciato la sua disponibilità a imporre dure sanzioni contro la Russia, a condizione che tutti i membri della NATO accettino di smettere completamente di acquistare petrolio da Mosca.

Trump ha scritto sul suo social network "Truth Social": "Sono pronto a imporre dure sanzioni alla Russia, a condizione che tutti i paesi della NATO accettino e intraprendano un'azione simile; e che tutti i paesi membri della NATO smettano di acquistare petrolio dalla Russia."

Il presidente degli Stati Uniti ha continuato: "Come sapete, l'impegno della NATO per la vittoria è ben al di sotto del 100%, e allo stesso tempo, l'acquisto di petrolio dalla Russia è stato a un livello terrificante! Questo indebolisce seriamente la vostra posizione nei negoziati e il vostro potere di contrattazione contro la Russia. In ogni caso, quando sarete pronti, io sono pronto. Basta fissare un orario? Credo che questa azione, insieme all'imposizione di tariffe del 50-100% da parte della NATO come gruppo contro la Cina, che saranno completamente revocate dopo la fine della guerra russo-ucraina, aiuterà notevolmente a porre fine a questa guerra mortale ma ridicola. La Cina ha un forte controllo e persino un'influenza sulla Russia, e queste potenti tariffe possono spezzare quell'influenza. Questa non è la guerra di Trump (che se fossi stato presidente, non sarebbe mai scoppiata); questa è la guerra di Biden e Zelensky e voglio porvi fine e salvare la vita di migliaia di russi e ucraini!"

Rivolgendosi agli europei, ha aggiunto: "Se non siete (pronti), state sprecando il mio tempo e il tempo, l'energia e il denaro degli Stati Uniti. Grazie per la vostra attenzione su questo argomento."

