Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita AFP, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha annunciato la sua disponibilità a imporre dure sanzioni contro la Russia, a condizione che tutti i membri della NATO accettino di smettere completamente di acquistare petrolio da Mosca.

Trump ha scritto sul suo social network "Truth Social": "Sono pronto a imporre dure sanzioni alla Russia, a condizione che tutti i paesi della NATO accettino e intraprendano un'azione simile; e che tutti i paesi membri della NATO smettano di acquistare petrolio dalla Russia."

Il presidente degli Stati Uniti ha continuato: "Come sapete, l'impegno della NATO per la vittoria è ben al di sotto del 100%, e allo stesso tempo, l'acquisto di petrolio dalla Russia è stato a un livello terrificante! Questo indebolisce seriamente la vostra posizione nei negoziati e il vostro potere di contrattazione contro la Russia. In ogni caso, quando sarete pronti, io sono pronto. Basta fissare un orario? Credo che questa azione, insieme all'imposizione di tariffe del 50-100% da parte della NATO come gruppo contro la Cina, che saranno completamente revocate dopo la fine della guerra russo-ucraina, aiuterà notevolmente a porre fine a questa guerra mortale ma ridicola. La Cina ha un forte controllo e persino un'influenza sulla Russia, e queste potenti tariffe possono spezzare quell'influenza. Questa non è la guerra di Trump (che se fossi stato presidente, non sarebbe mai scoppiata); questa è la guerra di Biden e Zelensky e voglio porvi fine e salvare la vita di migliaia di russi e ucraini!"

Rivolgendosi agli europei, ha aggiunto: "Se non siete (pronti), state sprecando il mio tempo e il tempo, l'energia e il denaro degli Stati Uniti. Grazie per la vostra attenzione su questo argomento."