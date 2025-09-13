ONU: Israele ha emesso la condanna a morte per gli abitanti di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Centro d'Informazione Palestinese, "Olga Cherefko", portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), ha avvertito che il regime sionista ha "condannato a morte" gli abitanti della città di Gaza e che i palestinesi si trovano di fronte alla difficile scelta tra andarsene o morire.

Ha detto: "Gli abitanti della città di Gaza sono stati condannati a morte; devono andarsene o morire. Centinaia di migliaia di civili esausti, sfiniti e terrorizzati hanno ricevuto l'ordine di fuggire in una zona sovraffollata, dove anche i piccoli animali hanno difficoltà a trovare spazio per muoversi."

Queste dichiarazioni sono state fatte in risposta ai recenti avvertimenti di Israele per l'evacuazione degli abitanti della città di Gaza e per la sua occupazione.

La funzionaria delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità di fermare le orribili violenze a Gaza e ha detto: "Abbiamo bisogno di decisioni immediate per spianare la strada a una pace duratura prima che sia troppo tardi; voci per spegnere le bombe e azioni per fermare l'emorragia."

Cherefko ha anche sottolineato la necessità di garantire un flusso ininterrotto di aiuti umanitari a Gaza attraverso tutti i valichi e le rotte di confine, compreso il nord, e ha dichiarato: "Gli abitanti di Gaza non chiedono l'elemosina, ma vogliono il diritto di vivere in sicurezza, dignità e pace."