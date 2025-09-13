Primo Ministro spagnolo: Non abbiamo bombe nucleari, ma non rinunciamo ai nostri sforzi per fermare gli attacchi israeliani

Secondo l'agenzia di stampa internazionale di AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Pedro Sánchez, il Primo Ministro spagnolo, riferendosi alle limitazioni militari del suo paese, ha annunciato che Madrid non è in grado di fermare da sola gli attacchi di Israele a Gaza, ma allo stesso tempo non rinuncerà agli sforzi diplomatici e all'imposizione di nuove sanzioni contro il regime sionista. Queste misure hanno causato un'escalation della tensione diplomatica tra Spagna e Israele e hanno portato al richiamo dell'ambasciatore spagnolo da Tel Aviv.

Nel suo recente discorso, Pedro Sánchez, il Primo Ministro spagnolo, sottolineando i limiti della capacità militare del suo paese, ha detto: "La Spagna non ha bombe nucleari, non ha portaerei e non ha vaste riserve di petrolio. Non possiamo fermare da soli l'attacco di Israele a Gaza, ma questo non significa rinunciare ai nostri sforzi."

Ha poi svelato un pacchetto di nove nuove sanzioni contro il regime sionista, che sono le seguenti:

Divieto totale del commercio di armi con Israele Divieto di importazione di merci dagli insediamenti israeliani illegali Divieto di transito per le navi che trasportano carburante per l'esercito israeliano nei porti spagnoli Divieto di volo per gli aerei militari israeliani nello spazio aereo spagnolo Divieto di ingresso in Spagna per le persone coinvolte in crimini di guerra a Gaza Limitazione dei servizi consolari per i residenti degli insediamenti illegali Aumento delle forze di frontiera dell'Unione Europea al valico di Rafah Attuazione di nuovi progetti agricoli e medici per i palestinesi Aumento degli aiuti finanziari all'UNRWA (10 milioni di euro) e assegnazione di 150 milioni di euro al bilancio umanitario di Gaza

Sánchez ha sottolineato che queste misure sono state concepite "per alleviare le sofferenze dei palestinesi e aumentare la pressione sul governo di Netanyahu." Ha anche menzionato le azioni della Spagna negli ultimi due anni, tra cui l'interruzione della vendita di armi a Israele, gli aiuti umanitari a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Queste dichiarazioni sono state distorte dai media di destra spagnoli e alcuni di essi hanno titolato che Sánchez "si rammaricava" di non avere armi nucleari. L'organizzazione Euroverify, incaricata della verifica dei fatti, ha dichiarato che queste affermazioni erano infondate e facevano parte di campagne organizzate di diffusione di notizie false.

In risposta, Israele ha accusato i funzionari spagnoli, tra cui Yolanda Díaz, la seconda vicepremier, e Sira Rego, il ministro della gioventù, di "antisemitismo" e ha proibito il loro ingresso nei territori occupati. Il Ministero degli Esteri spagnolo ha definito queste accuse "calunnie" e, in un atto di ritorsione, ha richiamato il proprio ambasciatore da Tel Aviv e ha vietato l'ingresso in Spagna a due ministri estremisti del gabinetto di Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich.

Le tensioni non si sono limitate alla sfera internazionale. All'interno della Spagna, i partiti di destra, tra cui Vox e il Partito Popolare, hanno accusato Sánchez di "sostenere Hamas", e alcuni media hanno descritto Madrid come "l'anello più debole della NATO." Tuttavia, il Primo Ministro ha insistito nel continuare il sostegno ai palestinesi, nell'aumentare gli aiuti umanitari e nell'esercitare pressione politica su Israele e i suoi sostenitori, in particolare gli Stati Uniti.

Sánchez ha concluso il suo discorso sottolineando che "la lotta contro l'ingiustizia e la difesa dei diritti umani è possibile solo attraverso la legge e la diplomazia, non con la violenza e le azioni extralegali", e ha ribadito che la Spagna intende, insieme ad altri paesi europei, continuare la pressione diplomatica ed economica sul regime israeliano per arrivare a una soluzione a due Stati e alla fine dell'occupazione.