La nazione e le forze armate iraniane saranno al fianco del Qatar

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - in seguito all'aggressione terroristica del regime sionista contro il Qatar, il Maggior Generale Sayyid Abdolrahim Mousavi, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, ha avuto una conversazione telefonica con Sua Eccellenza Saud bin Abdulrahman Al Thani, Vice Primo Ministro e Ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar.

All'inizio di questa conversazione, il Maggior Generale Mousavi si è congratulato per la felice nascita del Santo Profeta (s.a.w.s.), ha descritto l'attacco terroristico del falso regime israeliano contro il Qatar come un atto criminale e ha detto: “Questo evento è fortemente condannato da parte dei funzionari e dei leader politici della Repubblica Islamica dell'Iran, ed è stato annunciato dai più alti funzionari della I.R. Iran fin dall'inizio dell'evento stesso.”

Riferendosi alla conversazione telefonica del Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, il Dott. Pezeshkian, con l'Emiro del Qatar, ha dichiarato: “Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha anche condannato ufficialmente questo atto criminale in una dichiarazione formale.”

Il Maggior Generale Mousavi ha aggiunto: “Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran non esiteranno mai a sostenere i loro fratelli qatarioti, poiché le relazioni tra i due paesi e le due nazioni sono sempre state basate sulla fratellanza, e non lasceremo sola la nazione del Qatar di fronte ai nemici, in particolare il criminale regime sionista, che è stato e continua a essere la principale causa di tensione e instabilità nella regione.”

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ha dichiarato: “Il sostegno incondizionato dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, all'occupazione, alla repressione e all'uccisione di palestinesi innocenti da parte del regime sionista e la sua aggressione contro altri paesi della regione, che abbiamo visto intensificarsi negli ultimi anni, è la ragione principale della sfrontatezza e dell'incoraggiamento all'aggressione israeliana.”

Ha aggiunto: “L'aggressione contro il Qatar non sarebbe avvenuta senza il coordinamento e il via libera degli Stati Uniti, e il mondo intero sa bene che senza il sostegno diretto e indiretto dell'Occidente, la continuazione dell'esistenza vergognosa di questo regime criminale non è possibile.”

Il Maggior Generale Mousavi, rispondendo alla proposta della parte qatariota per ulteriori consultazioni tra i due paesi, ha sottolineato la prontezza delle forze armate a cooperare a qualsiasi livello e ha detto: “Il governo, la nazione e le forze armate del Qatar dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica dell'Iran e le nostre forze armate staranno al loro fianco fino alla fine.”

Sua Eccellenza Saud bin Abdulrahman Al Thani, Vice Primo Ministro e Ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar, ha anch'egli, in questa conversazione, descritto l'azione del regime sionista contro il suo paese come un atto terroristico e ha espresso apprezzamento e ringraziamento per la solidarietà del governo e della nazione iraniana, in particolare per la telefonata del Presidente iraniano all'Emiro del Qatar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani ha paragonato l'attacco israeliano a una pugnalata che è stata sferrata in modo ignobile dal regime contro il Qatar e ha aggiunto: “Questo è avvenuto in un momento in cui si tenevano incontri e riunioni per stabilire la pace con il coordinamento e la richiesta di tutte le parti.”

Il Vice Primo Ministro del Qatar ha continuato: “Il regime sionista non aderisce a nessuna regola, principio o fondamento, e questo evento è stato in realtà un superamento di tutte le linee rosse e una violazione di tutti i principi internazionali e diplomatici.”

Saud bin Abdulrahman Al Thani, ringraziando nuovamente per le posizioni della Repubblica Islamica dell'Iran, sia in passato che in relazione al recente evento, ha dichiarato: “Speriamo di poter avere incontri nel prossimo futuro per discutere di queste questioni e trovare congiuntamente soluzioni pratiche contro tali azioni.”

Ha continuato: “La recente aggressione che questo regime ha commesso contro il Qatar era in linea con la loro opposizione alle misure che il Qatar intendeva prendere per trovare soluzioni pacifiche al problema di Gaza.”

Infine, ha espresso la speranza che si raggiungano risultati pratici ed efficaci al vertice della Conferenza Islamica e che tutti, in particolare il regime sionista, ne siano testimoni dell'impatto.