Araghchi: Le condizioni dei tre paesi europei per prolungare lo "snapback" erano irragionevoli

Secondo un corrispondente di ABNA, il Ministro degli Affari Esteri Seyed Abbas Araghchi, in un programma di notizie speciali, ha detto riguardo alle condizioni dei tre paesi europei nei negoziati per il prolungamento del "snapback": “Due questioni devono essere separate; una è il nostro dialogo con i tre paesi europei, che è sempre stato in corso. Questi tre paesi affermano ancora esplicitamente di essere membri del JCPOA. Negli anni passati, abbiamo tenuto regolarmente incontri con loro, e questi sono continuati anche durante la guerra di 12 giorni. Ho viaggiato per partecipare a diverse conferenze internazionali, incluso a Ginevra con i ministri degli esteri dei tre paesi e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea. Dopo la fine della guerra, questi colloqui con loro sono continuati.”

Ha aggiunto: “Uno dei nostri principali disaccordi con loro è il meccanismo noto come 'snapback'. Hanno sempre minacciato di utilizzare questo meccanismo, mentre noi, la Russia e la Cina, ritenevamo che non avessero il diritto di farlo. La nostra corrispondenza per dimostrare che non hanno legalmente un tale diritto è ancora in corso, e questa è una disputa legale e politica.”

Araghchi ha dichiarato: “A quel punto hanno posto delle condizioni che, se fossero state soddisfatte, avrebbero prolungato questo meccanismo, ma tali condizioni non sono state accettate da noi. Fondamentalmente non crediamo che abbiano un tale diritto e, se non hanno il diritto di compiere un'azione del genere, naturalmente non avranno nemmeno il diritto di prolungarla. Inoltre, le loro condizioni erano irrealistiche, irragionevoli e non in linea con i nostri interessi nazionali. Questa disputa continua ancora, e la nostra rappresentanza nel Consiglio di Sicurezza a New York è molto attiva, lavorando in stretta collaborazione con le rappresentanze di Russia e Cina e alcuni altri paesi che ci sostengono.”

Sottolineando che l'Iran non ha prestato attenzione alle condizioni dei tre paesi europei, Araghchi ha detto riguardo alla cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA): “La nostra cooperazione con l'Agenzia è una questione separata e non ha nulla a che fare con i nostri negoziati con i paesi europei. Perché nonostante alcuni sviluppi, la cooperazione con l'Agenzia porta benefici per noi, e come membro impegnato del NPT, abbiamo alcuni obblighi a cui dobbiamo attenerci finché siamo in questo trattato.”

Ha notato: “Prima che gli europei potessero proporre alcune delle loro condizioni sul nostro programma nucleare, avevamo già iniziato i nostri negoziati con l'Agenzia. La nostra posizione con l'Agenzia è che nelle nuove condizioni, la nostra cooperazione con l'Agenzia non può essere come in passato.”

Il Ministro degli Affari Esteri ha attribuito il cambiamento delle condizioni di cooperazione con l'Agenzia a due ragioni e ha aggiunto: “La prima ragione è che sono avvenuti dei cambiamenti sul campo e alcune delle nostre strutture sono state attaccate, e la situazione sul campo è cambiata. La seconda è che abbiamo una legge in parlamento che il governo è obbligato a eseguire. Pertanto, tenendo conto di questa questione, abbiamo iniziato i negoziati con loro su come la nostra cooperazione con l'Agenzia dovrebbe essere d'ora in poi.”

Araghchi ha detto: “Questi negoziati sono progrediti in varie fasi e a Vienna si è raggiunto un testo che era quasi al 10-20% dal completamento. Alla fine, ha portato alla continuazione dei negoziati in un terzo luogo tra me e il signor Grossi e, se possibile, alla finalizzazione. Questo lavoro è stato svolto al Cairo.”