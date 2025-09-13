10 giornalisti yemeniti martiri nell'attacco del regime sionista a Sana'a

Secondo l'agenzia di stampa internazionale di AhlulBayt (a.s.) - ABNA - l'Unione dei giornalisti yemeniti ha dichiarato in un comunicato: "Gli attacchi aerei di mercoledì del regime sionista su Sana'a e sulla provincia di Al-Jawf hanno lasciato decine di vittime, e tra i morti ci sono 10 giornalisti e attivisti dei media che lavoravano presso la sede del giornale '26 Settembre'."

Secondo il sito web "Arabi21", l'unione, annunciando i nomi dei 10 giornalisti martiri, ha dichiarato che anche il giornalista yemenita "Mansour Al-Ansi" è tra i feriti.

L'Unione dei giornalisti yemeniti ha descritto l'attacco come un "crimine di guerra" e ha chiesto una condanna internazionale e la garanzia della sicurezza per i giornalisti e i media.

Fonti locali hanno riferito che il bombardamento ha preso di mira la sede del "Dipartimento di propaganda e orientamento spirituale" nel distretto di Al-Tahrir a Sana'a, dove si trovavano anche gli uffici dei giornali "26 Settembre" e "Al-Yemen" e una tipografia locale.

Secondo le fonti yemenite, gli attacchi totali di mercoledì su Sana'a e Al-Jawf hanno lasciato almeno 166 morti e feriti.