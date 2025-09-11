Hakim: Il silenzio di fronte all'aggressione di Israele non è lecito

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - “Sayyid Ammar Hakim”, nella cerimonia centrale per la nascita del Profeta Muhammad (s.a.w.s.) tenutasi a Baghdad alla presenza di alti funzionari iracheni, ha chiesto di usare questa occasione per impegnarsi a costruire un Iraq unito e forte.

Il leader del Movimento Nazionale della Saggezza dell'Iraq, nel suo discorso alla cerimonia, annunciando il progetto nazionale "Il piano profetico dell'Iraq", ha sottolineato che questo progetto si basa sui valori di giustizia, unità, servizio e valorizzazione degli esseri umani, il che porterà alla trasformazione dell'Iraq in un paese completo tra Est e Ovest e un palcoscenico per dialoghi regionali e extragionali invece di conflitti e scontri.

Sottolineando la necessità dell'unità della parola di fronte ai pericoli e alle sfide che colpiscono tutti, indipendentemente dalla loro religione ed etnia, ha chiesto di trasformare l'occasione della nascita del Profeta (s.a.w.s.) in un'arena di unità, rinnovamento e rinascita per l'Iraq e la sua nazione.

In un'altra parte del suo discorso, il leader del Movimento Nazionale della Saggezza dell'Iraq ha definito l'avventatezza del regime sionista nell'attaccare i paesi arabi e islamici e nel commettere crimini quotidiani contro le nazioni di Gaza, Cisgiordania, Siria, Libano, Yemen, Iran e Qatar come una questione di fronte alla quale il silenzio non è lecito, e ha aggiunto che l'Iraq e la sua nazione staranno al fianco degli oppressi e dei sofferenti.

Riguardo alle prossime elezioni in Iraq, ha detto che ogni parte ha il diritto di guidare i propri sostenitori in una direzione che vede nell'interesse del paese, ma ciò non deve essere a scapito dell'unità, dell'integrità e della solidarietà nazionale.

Hakim ha definito l'integrità e la coesione nazionale una linea rossa e ha sottolineato che a nessuno o a nessuna parte deve essere permesso di ignorare questa linea rossa nazionale per qualsiasi motivo o con qualsiasi motivazione.

Il leader del Movimento Nazionale della Saggezza dell'Iraq, pur invitando a una partecipazione ampia, efficace e consapevole alle elezioni, ha chiesto di rafforzare la fiducia tra il governo e i cittadini attraverso la lotta alla corruzione e la realizzazione di riforme reali, e ha sottolineato che dobbiamo dimostrare al mondo che il popolo iracheno può avere una competizione onorevole e presentare un'immagine positiva del proprio paese.