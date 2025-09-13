  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Avvertimento sui gruppi terroristici sotterranei dell'ISIS in Iraq

13 settembre 2025 - 21:43
News ID: 1726578
Source: ABNA24
Avvertimento sui gruppi terroristici sotterranei dell'ISIS in Iraq

Un membro del parlamento iracheno ha sottolineato la necessità di proteggere i confini condivisi con la Siria per impedire l'infiltrazione dei terroristi nel paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mukhtar Al-Moussawi, un membro del parlamento iracheno, ha sottolineato che la lotta del suo paese contro i gruppi terroristici sotterranei dell'ISIS non è ancora finita.

Ha aggiunto: "Nel 2025, stiamo assistendo alla migliore stabilità della sicurezza in Iraq rispetto agli anni precedenti, ma ciò non significa la fine della battaglia contro il terrorismo."

Al-Moussawi ha affermato: "I gruppi sotterranei affiliati all'ISIS stanno attuando i piani di altri paesi all'interno dell'Iraq. Quest'anno, le forze di sicurezza sono riuscite a smantellare 10 dei gruppi dell'ISIS più pericolosi e a ucciderne i leader."

Ha dichiarato: "Dobbiamo dare importanza alla sicurezza dei confini, in particolare dei confini condivisi con la Siria, perché in questo modo impediamo ai terroristi di infiltrarsi in profondità nell'Iraq."

Your Comment

You are replying to: .
captcha