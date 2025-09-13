Avvertimento sui gruppi terroristici sotterranei dell'ISIS in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mukhtar Al-Moussawi, un membro del parlamento iracheno, ha sottolineato che la lotta del suo paese contro i gruppi terroristici sotterranei dell'ISIS non è ancora finita.

Ha aggiunto: "Nel 2025, stiamo assistendo alla migliore stabilità della sicurezza in Iraq rispetto agli anni precedenti, ma ciò non significa la fine della battaglia contro il terrorismo."

Al-Moussawi ha affermato: "I gruppi sotterranei affiliati all'ISIS stanno attuando i piani di altri paesi all'interno dell'Iraq. Quest'anno, le forze di sicurezza sono riuscite a smantellare 10 dei gruppi dell'ISIS più pericolosi e a ucciderne i leader."

Ha dichiarato: "Dobbiamo dare importanza alla sicurezza dei confini, in particolare dei confini condivisi con la Siria, perché in questo modo impediamo ai terroristi di infiltrarsi in profondità nell'Iraq."