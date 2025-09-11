Lavrov: L'attacco al Qatar non deve ripetersi; Mosca è insoddisfatta di questo attacco

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il Ministro degli Affari Esteri russo Sergey Lavrov, in una conferenza stampa congiunta con il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Jassem Al-Budaiwi, a Sochi, ha detto: “Il volume degli scambi commerciali con i paesi del Consiglio di Cooperazione ha raggiunto i 20 miliardi di dollari, e ci impegneremo a sostenere la stabilità dei prezzi sul mercato del petrolio e del gas.”

Nella conferenza stampa, Lavrov ha aggiunto: “Siamo insoddisfatti della nuova escalation di tensione di Israele e dell'attacco al Qatar, e abbiamo sottolineato che un tale attacco non deve ripetersi. Consideriamo il Qatar uno dei mediatori eccezionali tra Israele e Hamas, e l'attacco di Israele al Qatar non ha alcuna logica.”

Riferendosi agli sviluppi regionali, ha dichiarato: “Sottolineiamo le soluzioni diplomatiche per la situazione in Siria, Sudan e Yemen.”

Il Ministro degli Esteri russo ha anche affrontato la guerra in Ucraina e ha detto: “Gli Stati Uniti stanno cercando di esaminare e risolvere le cause alla radice della crisi ucraina, mentre l'Europa vuole trascinare l'Ucraina nella NATO.”