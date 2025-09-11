La narrazione di Kanani sulle lezioni dell'attacco di Israele al Qatar per i paesi della regione

Agenzia di Stampa ABNA: Nasser Kanani, ex portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in una nota esclusiva per l'agenzia di stampa Mehr, riferendosi al recente attacco del regime sionista al Qatar, ha scritto: “L'attacco criminale e aggressivo del regime israeliano al Qatar per assassinare i leader di Hamas contiene molte lezioni. Si spera che i paesi arabi e islamici dell'Asia occidentale non ignorino queste lezioni e non espongano ulteriormente il futuro della regione e dei loro paesi a minacce fatali.”

Israele è l'origine e una fonte infinita di insicurezza, instabilità e guerra generalizzata nella regione dell'Asia occidentale.

Il diritto internazionale, le Nazioni Unite e i meccanismi internazionali sono impotenti nel creare un deterrente contro la macchina di guerra, aggressione e terrore di Israele a causa del sostegno totale al regime israeliano da parte dei governi di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia.

L'America è l'alleato strategico di Israele e l'ideatore e sostenitore del progetto del "Grande Israele", e fare affidamento sull'America per allontanare il male di Israele è un esempio di "suicidio per paura della morte".

Il "Grande Israele" fa parte degli obiettivi del progetto del "Grande o Nuovo Medio Oriente". Il "Grande Israele" emerge attraverso la guerra, l'aggressione e l'occupazione, non attraverso la pace, quindi la pace con Israele è, in realtà, un impegno unilaterale verso un regime ribelle, espansionista e razzista.

La sicurezza non può essere comprata e l'alleanza con l'America non crea sicurezza. Le armi e le attrezzature di difesa e le basi militari americane nei paesi della regione servono gli interessi strategici di America e Israele.

I movimenti e le correnti di resistenza in Palestina, Libano, Yemen e Iraq sono un sostegno per i paesi dell'Asia occidentale di fronte alla ferocia di Israele e all'infedeltà dell'America.

La Palestina è la prima linea di difesa per la sicurezza della regione contro il progetto del Grande Israele. Per punire Israele e creare un deterrente strategico, il sostegno alla resistenza in Palestina e la rottura dell'assedio della Striscia di Gaza hanno urgenza e importanza strategica.

L'espulsione dell'America dalla regione dell'Asia occidentale è un servizio alla sicurezza sostenibile della regione e un prerequisito per la cooperazione collettiva per una sicurezza comune, completa e sostenibile.

Il regime di Assad in Siria, nonostante le sue debolezze e carenze, era parte del fronte di deterrenza contro il terrorismo di stato e l'espansionismo israeliano. Il sostegno all'integrità territoriale della Siria, l'instaurazione di un governo nazionale e popolare in questo paese e la difesa collettiva della Siria contro l'espansione territoriale di Israele sono parte dell'equazione di deterrenza contro l'aggressività e la ribellione di Israele.

Israele è la minaccia più immediata e pericolosa per la sicurezza e la stabilità nella regione. È essenziale che i paesi dell'Asia occidentale formino immediatamente una coalizione collettiva contro il regime terroristico di Israele.

La rottura delle relazioni politiche, economiche e commerciali con Israele da parte dei paesi che hanno tali relazioni con Israele è un servizio alla sicurezza nazionale e collettiva dei paesi arabi e islamici.

L'incontro straordinario dei leader arabi-islamici a Doha, che alti funzionari del Qatar hanno annunciato per l'inizio della prossima settimana, è un'opportunità per i paesi dell'Asia occidentale di applicare le lezioni dell'attacco del regime israeliano al Qatar e di rivedere gli errori strategici del passato.