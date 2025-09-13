Arrestati un sindaco e decine di altri funzionari dell'opposizione a Erdoğan a Istanbul

Secondo l'agenzia di stampa internazionale di AhlulBayt (a.s.) - ABNA - l'ufficio del procuratore capo della città di Istanbul ha ordinato l'arresto di questi funzionari in relazione a un caso di presunte estorsioni, corruzione, frodi e frodi nelle gare d'appalto del comune del distretto di Bayrampaşa a Istanbul.

"Hasan Mutlu", sindaco di Bayrampaşa, in una dichiarazione pubblicata sul social network X (Twitter), ha respinto le accuse mosse contro di lui dalla procura di Istanbul e ha scritto: "Quello che sta accadendo sono operazioni politiche e diffamazioni infondate. Cari residenti di Bayrampaşa, siate certi che insieme a voi supereremo queste diffamazioni e queste azioni che derivano dalla mancanza di onestà."

Nell'ultimo anno, le autorità del governo turco hanno arrestato centinaia di funzionari municipali e politici dell'opposizione a Recep Tayyip Erdoğan, il presidente turco. Hasan Mutlu, il sindaco di Bayrampaşa, è il diciassettesimo sindaco del partito di opposizione "Partito Popolare Repubblicano" ad essere arrestato nell'ultimo anno. Questi arresti includono anche Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul. Centinaia di altri funzionari municipali turchi sono stati anche arrestati nei mesi recenti con accuse di corruzione.

L'agenzia di stampa "Anadolu" ha riferito che İmamoğlu era considerato il principale e più vicino rivale di Recep Tayyip Erdoğan nelle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il suo arresto ha scatenato un'ondata di proteste diffuse.

Il Partito Popolare Repubblicano turco ritiene che questi arresti e accuse facciano "parte di una campagna aggressiva" del governo di Ankara volta a indebolire l'opposizione e a spianare la strada per un altro mandato quinquennale di Erdoğan alla presidenza della Turchia. Tuttavia, il governo di Erdoğan respinge queste affermazioni e ha chiarito che i tribunali turchi sono indipendenti.

Lunedì di questa settimana è prevista una sentenza importante da parte di un tribunale turco sullo scioglimento del congresso 2023 del Partito Popolare Repubblicano; una decisione che potrebbe portare a un cambiamento nella leadership del partito e causare disordini all'interno di esso. Il Partito Popolare Repubblicano turco ha ottenuto vittorie significative nelle elezioni locali dello scorso anno nel paese.