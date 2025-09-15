Analista inglese: Trump è un megalomane delirante

Secondo Pars Today, l'analista del quotidiano Guardian «Simon Tisdall» ha criticato le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aver risolto le guerre di Gaza e Ucraina, scrivendo che Trump sta cercando di trasformare in realtà le fantasie egemoniche statunitensi atteggiandosi a una sorta di monarca globale senza corona e grande arbitro di guerra e pace.

«Tisdall» ha sottolineato: Trump, inebriato da tali deliri di grandezza, si è impegnato a porre rapidamente fine ai conflitti in Ucraina e Gaza prima di assumere la presidenza. Forse, per orgoglio e arroganza, credeva davvero di poterlo fare. Ma otto mesi dopo, sta accadendo l'esatto opposto. Entrambe le crisi si stanno espandendo e intensificando.

Invece di facilitare la fine delle guerre a Gaza e in Ucraina, Trump è diventato il principale ostacolo alla pace, afferma. I suoi interventi sconsiderati, la sua spettacolarizzazione e la sua faziosità stanno peggiorando la situazione e prolungando entrambi i conflitti.

Secondo «Tisdall», è scoppiata la bolla di Trump, il suo bluff è stato smascherato, e che nessun altro presidente degli Stati Uniti come Trump ha cercato così duramente di presentarsi come un leader forte, mentre fallisce miseramente nel momento di agire necessariamente.

Secondo l'analista inglese, gran parte di ciò che Trump fa, che si tratti di emanare ordini esecutivi illegali, licenziare alti funzionari, intimidire vicini indifesi e immigrati, ordinare ai soldati di scendere in strada nelle città americane o scontrarsi con giudici e media indipendenti, mira a rafforzare l'immagine di un Trump forte. Ma la realtà è molto diversa. Quando Trump si trova di fronte ad avversari ostinati e inflessibili, non a bersagli facili, si arrende e si ritira.

D'altra parte, l'analista libanese-americano «Mohamad Bazzi» ha scritto in un'analisi sul «The Guardian» che la recente aggressione del regime sionista contro il Qatar dimostra l'inutilità delle promesse del presidente degli Stati Uniti di proteggere gli alleati di Washington.

«Ma alla fine, niente di tutto questo, comprese le allegre promesse di Trump di proteggere il Qatar, ha impedito a Israele di attaccare il paese arabo. Israele ha effettuato un attacco aereo sfacciato contro un gruppo di leader di Hamas che si stavano incontrando per discutere una nuova proposta di cessate il fuoco tra Israele e Stati Uniti per Gaza», ha scritto «Bazzi», ricordando le promesse di Trump di proteggere il Qatar durante la sua recente visita a Doha.